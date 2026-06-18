Politique

Le PM Le Minh Hung rencontre la communauté vietnamienne en Russie

À Kazan, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng a rencontré les représentants des organismes vietnamiens et la communauté vietnamienne vivant en Russie. Il a salué leur rôle dans le renforcement des relations Vietnam-Russie et réaffirmé l’engagement du Parti et de l’État à soutenir les Vietnamiens de l’étranger, considérés comme une partie intégrante de la nation.

Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA

Kazan (VNA) - Le 17 juin, à Kazan, en Russie, le Premier ministre Le Minh Hung et une délégation vietnamienne de haut niveau ont rencontré les cadres et employés des représentations vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Russie.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a souligné que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie connaissait une nouvelle dynamique, marquée par un renforcement de la confiance politique, une coopération plus globale et efficace ainsi que des échanges populaires toujours plus étroits.

Il a notamment mis en avant les progrès enregistrés dans de nouveaux domaines de coopération tels que l’énergie nucléaire, les sciences et technologies et la santé. La coopération éducative a également été renforcée : le Vietnam a pourvu l’ensemble des bourses d’études accordées par la Russie, avec un niveau de concurrence élevé de 3.500 candidats pour 1.000 bourses.

En 2025, plus de 690.000 touristes russes se sont rendus au Vietnam, soit le double par rapport à 2024. Au cours des cinq premiers mois de cette année, 618.000 visiteurs russes ont déjà été enregistrés, soit près du double de la même période de 2025, laissant espérer un total supérieur à un million de visiteurs sur l’ensemble de l’année.

L’ambassadeur a également souligné que la participation du Premier ministre au Sommet commémoratif ASEAN-Russie pour fêter le 35e anniversaire des relations bilatérales constituait une activité diplomatique majeure de l’année. Il a annoncé les préparatifs en vue de la création d’un Réseau des intellectuels Vietnam-Russie destiné à contribuer au développement socio-économique du Vietnam et au renforcement des relations bilatérales.

S'exprimant à cette rencontre, le Premier ministre Le Minh Hung a indiqué que les dirigeants du Parti et de l’État étaient pleinement conscients des répercussions des évolutions de la situation internationale sur la vie de la diaspora vietnamienne et accordaient une attention constante à la protection consulaire ainsi qu’à l’assistance aux ressortissants en difficulté.

Il a rappelé que la Russie abritait l’une des plus importantes communautés vietnamiennes à l’étranger, forte d’une longue histoire. Tout au long du développement des relations vietnamo-russes, cette communauté a accompagné le pays et contribué activement à consolider l’amitié traditionnelle entre les deux peuples.

Le chef du gouvernement a salué le rôle et l’efficacité de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie ainsi que des associations d’entrepreneurs, des organisations professionnelles et communautaires dans la défense des intérêts légitimes des Vietnamiens, la préservation de l’identité culturelle vietnamienne et le maintien des liens avec leur pays d'origine.

Il a également évoqué les ambitieux objectifs de développement du Vietnam : maintenir une croissance économique à deux chiffres pendant de nombreuses années, devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis accéder au statut de pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Selon lui, la réalisation de ces objectifs exige la mobilisation de toutes les forces de la nation, y compris les Vietnamiens vivant en Russie et les 6,5 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger.

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Le Premier ministre Le Minh Hung prend la parole lors de la rencontre avec la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA



Le Minh Hung a souligné que les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, forgées par plusieurs générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, continuaient de se développer et bénéficiaient aujourd’hui de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de la défense, de la sécurité ainsi que de l’éducation et de la formation.

Il s’est déclaré convaincu que la communauté vietnamienne en Russie continuerait à jouer un rôle pionnier dans le renforcement des échanges populaires et dans la promotion de la coopération économique, commerciale, scientifique, technologique et éducative entre les deux pays, tout en servant de pont solide pour approfondir davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Enfin, il a réaffirmé que le Parti, l’État et le gouvernement considéraient de manière constante les Vietnamiens de l’étranger comme une composante indissociable de la communauté nationale vietnamienne. Les autorités poursuivront l’amélioration des mécanismes et politiques visant à faciliter leur intégration, à préserver leur identité culturelle, à protéger leurs droits et intérêts légitimes et à favoriser leur participation au développement du pays. - VNA

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