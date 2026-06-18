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Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre le président russe Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a souligné que le Vietnam demeurait l’un des partenaires les plus importants de la Russie et un ami de longue date dans la région, jouant un rôle essentiel dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) rencontre le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) rencontre le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA

Kazan (VNA) - Dans le cadre du Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et de ses activités bilatérales en Russie, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le 18 juin à Kazan le président russe Vladimir Poutine.

Le président russe a salué la participation de la délégation vietnamienne au sommet et remercié le Vietnam pour sa contribution à son succès. Il a souligné que le Vietnam demeurait l’un des partenaires les plus importants de la Russie et un ami de longue date dans la région, jouant un rôle essentiel dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN.

Vladimir Poutine a apprécié les résultats très concrets obtenus par les deux pays ces dernières années, soulignant notamment le renforcement constant de la confiance politique mutuelle, qui constitue une base solide pour l’élargissement continu de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Il a adressé ses salutations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi qu’aux principaux dirigeants vietnamiens, et s’est déclaré convaincu que le nouveau gouvernement vietnamien continuerait à œuvrer avec la Russie au renforcement du partenariat stratégique global.

Pour sa part, Le Minh Hung a transmis les salutations de To Lam et des dirigeants vietnamiens au président russe. Il a réaffirmé que les dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens considéraient constamment la Russie comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam dans sa politique étrangère. Malgré les évolutions complexes de la situation internationale, l’amitié traditionnelle entre les deux pays continuait de se développer positivement dans de nombreux domaines.

Le Premier ministre a indiqué qu’à la suite de la visite de To Lam en Russie en mai 2025, les autorités vietnamiennes avaient élaboré un plan concret de mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau. Il a souhaité que le président russe continue de soutenir les efforts des deux parties en vue de leur application effective.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Les deux parties ont convenu de renforcer le dialogue régulier et substantiel à tous les niveaux et sur tous les canaux, ainsi que de maintenir les échanges entre les dirigeants des deux pays sur les questions bilatérales et multilatérales. Elles ont convenu de considérer la coopération en matière de défense et de sécurité comme un pilier stratégique de leurs relations et d'accélérer la coopération en cybersécurité ainsi que les échanges entre les forces armées des deux pays.

Estimant que les relations bilatérales disposent d’un fort potentiel de développement, les deux parties ont convenu d’accélérer les négociations afin de lancer rapidement le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1. Elles ont réaffirmé que la coopération énergétique, notamment dans les secteurs pétrolier, gazier et nucléaire, constituait l’un des piliers majeurs du partenariat Vietnam-Russie.

Les deux dirigeants ont également défini plusieurs orientations visant à approfondir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation, de la formation, des transports, de la culture et du tourisme. Ils ont réaffirmé leur objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars et de renforcer la coopération dans les secteurs minier, des transports, de la construction navale et de la modernisation ferroviaire, ainsi que de développer les corridors de transport et les liaisons ferroviaires internationales transitant par la Chine.

Le Premier ministre a appelé la Russie à faciliter l’accès des produits vietnamiens, notamment agricoles et aquatiques, à son marché ainsi qu’à celui de l’Union économique eurasiatique (UEEA). Il a également proposé une révision de l’accord de libre-échange Vietnam-UEEA afin de lever les mesures de sauvegarde visant les exportations vietnamiennes de textiles et de chaussures.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération culturelle et les échanges entre les peuples. Elles soutiendront notamment l’ouverture prochaine d’un Centre culturel du Vietnam en Russie, l’examen d’un projet d’école russe à Hanoï ainsi que l’organisation d’une Saison culturelle russe au Vietnam en 2027.

À cette occasion, Le Minh Hung a invité le président russe Vladimir Poutine à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC prévue en 2027 à Phu Quoc. -VNA

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