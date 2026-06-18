Politique

Le dirigeant To Lam reçoit le vice-président du Bundestag allemand Bodo Ramelow

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne, considérée comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam lors de la rencontre du vice-président du Bundestag allemand Bodo Ramelow.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 18 juin à Hanoï le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, en visite officielle au Vietnam.

Souhaitant la bienvenue à son hôte pour son retour au Vietnam, To Lam a salué et apprécié les résultats des entretiens et des activités menées par le vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow, ces derniers jours au Vietnam. Il l’a également remercié pour son attachement au Vietnam ainsi que pour sa contribution personnelle au développement des relations bilatérales et au soutien de la communauté vietnamienne en Allemagne.

To Lam a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne, considérée comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe. Il a souligné que cette visite intervenait dans un contexte particulièrement favorable, marqué par le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1975-2025) et le 15e anniversaire du partenariat stratégique (2011-2026).

To Lam a également remercié le Bundestag pour la ratification récente de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA), qui témoigne de la détermination des deux parties à promouvoir vigoureusement le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne.

Le dirigeant vietnamien a souligné que l’Allemagne, première économie d’Europe et troisième du monde, et le Vietnam, l’une des économies les plus dynamiques de la région, partageaient leur attachement au multilatéralisme, au libre-échange et au respect du droit international. Ces convergences constituent, selon lui, des bases solides pour approfondir et porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

À cette occasion, To Lam a proposé plusieurs orientations de coopération stratégiques entre les deux pays pour les années à venir, notamment le renforcement de la confiance politique à travers les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, l’exploitation plus efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) afin de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à plus de 20 milliards de dollars.

Il a également appelé à renforcer la coopération concrète et efficace dans d’autres domaines tels que les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte et l’économie circulaire.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Pour sa part, Bodo Ramelow a salué les progrès remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique, de réforme administrative et de rayonnement international. Réaffirmant le respect de l’Allemagne pour le système politique vietnamien et son appréciation du rôle croissant du Vietnam dans la région, il a exprimé le souhait de renforcer davantage le partenariat stratégique bilatéral, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des énergies renouvelables, de la grande vitesse ferroviaire et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Évoquant ses échanges avec les entreprises allemandes présentes au Vietnam, il a indiqué que celles-ci appréciaient fortement le dynamisme de l’économie vietnamienne, la qualité de son environnement d’investissement et son potentiel de développement. Selon lui, le Vietnam continuera d’être l’une des destinations les plus attractives de la région pour les investisseurs allemands.

Les deux parties ont également convenu de renforcer les échanges entre les peuples et les échanges culturels, tout en valorisant le rôle de la communauté de plus de 200 000 Vietnamiens vivant en Allemagne ainsi que des nombreux Vietnamiens ayant étudié ou travaillé dans ce pays, afin de consolider les fondements de l’amitié et de la coopération entre les deux nations.-VNA

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