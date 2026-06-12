Dialogue stratégique Vietnam–Allemagne : vers une coopération plus approfondie

Hanoï (VNA) - Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu le 11 novembre à Hanoï le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, Géza Andreas von Geyr, en visite de travail au Vietnam pour co-présider le 8ᵉ Dialogue stratégique Vietnam-Allemagne.

Félicitant le dynamisme du partenariat stratégique entre les deux pays, le ministre Le Hoai Trung a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale à ses relations avec l'Allemagne, acteur clé en Europe et sur la scène mondiale, tout en soulignant l'importance de l'aide précieuse apportée par Berlin à l’édification et au développement socio-économique du Vietnam, notamment dans la formation des ressources humaines et l'implantation précoce des entreprises allemandes et leurs activités efficaces.​

Pour l'avenir, le ministre a suggéré de renouveler la pensée et les méthodes de coopération, d'intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et d'exploiter les forces complémentaires dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la défense, la sécurité, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation.​

De son côté, le secrétaire d’État Géza Andreas von Geyr a salué la qualité et la profondeur des échanges lors de ce 8ᵉ dialogue, affirmant que l’Allemagne considérait le Vietnam comme son partenaire de premier plan dans la région. Dans un contexte international complexe, il a souligné que ce partenariat de confiance était crucial non seulement pour les intérêts des deux nations, mais aussi pour la paix, la stabilité et le développement régionaux, rappelant que les échanges entre habitants constituent le socle fondamental de cette relation.

Les deux parties ont ainsi convenu d'approfondir leur partenariat stratégique, d’augmenter les échanges de délégations et les contacts entre les différents échelons, en renforçant le rôle de coordination des deux ministères des Affaires étrangères dans le suivi des accords, des engagements et des projets communs.

Auparavant, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le secrétaire d’État Geza Andreas von Geyr avaient co-présidé le 8e Dialogue stratégique Vietnam-Allemagne. Les deux diplomates ont passé en revue les résultats de la coopération bilatérale, marquée par des jalons importants tels que la visite d’État du président allemand Frank-Walter Steinmeier au Vietnam en janvier 2024 et l’établissement d’un partenariat énergétique bilatéral.

Mme Le Thi Thu Hang a insisté sur l’énorme potentiel encore inexploité de la coopération, notamment dans la science et les technologies, l’innovation, les infrastructures de transport, la main d’œuvre et la formation professionnelle, tout en proposant l'élaboration d'un plan d'action pour la période 2027-2029.

​Sur le plan économique, la vice-ministre a remercié l’Allemagne pour la ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA) et a invité Berlin à encourager les autres membres de l’UE à en faire de même. Elle a également sollicité le soutien allemand pour la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

​Considérant l'établissement du partenariat énergétique Vietnam-Allemagne comme une avancée majeure, la vice-ministre vietnamienne a suggéré que les deux parties mettaient en œuvre efficacement le Plan d'action 2025-2026 dans le cadre de ce partenariat, notamment en ce qui concerne les dispositions du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), et le renforcement de leur coopération en matière d'aide publique au développement (APD), de prêts concessionnels et de financements verts pour les projets clés.​

De son côté, le secrétaire d'État allemand Géza Andreas von Geyr a affirmé que l'Allemagne considérait le Vietnam comme l’un des partenaires clé dans la région Indo-pacifique, ainsi qu'un partenaire dynamique et prometteur.

Il a confirmé que les entreprises allemandes appréciaient hautement l'environnement d'investissement au Vietnam et souhaitent étendre leurs activités dans les énergies renouvelables, la résilience au changement climatique, la finance verte, les technologies, les infrastructures de transport, et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques.

​À cette occasion, la partie vietnamienne a demandé à l'Allemagne de continuer à faciliter l'intégration et la stabilité de la communauté vietnamienne résidant sur son sol, afin qu'elle puisse contribuer davantage au développement des deux pays.

​Enfin, les deux délégations ont réitéré leur volonté de renforcer la consultation et la coordination au sein des forums multilatéraux et leur soutien indéfectible au libre-échange et au règlement pacifique des différends sur la base de la loi internationale et de la Charte des Nations Unies. Elles ont souligné l'importance primordiale du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982. -VNA

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