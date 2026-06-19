Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung termine avec succès sa visite de travail en Russie

De retour à Hanoï le 19 juin après une visite de travail en Russie, le Premier ministre Le Minh Hung a achevé une série d’activités diplomatiques, économiques et communautaires à Kazan. Sa participation au Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN-Russie a permis de réaffirmer le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Le Premier ministre Le Minh Hung termine sa visite de travail en Russie. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung termine sa visite de travail en Russie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 19 juin au matin, le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation vietnamienne de haut niveau l’accompagnant sont rentrés à Hanoï, concluant avec succès leur visite de travail pour assister au Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN-Russie et à des activités bilatérales à Kazan, au Tatarstan (Fédération de Russie), du 16 au 18 juin 2020, à l'invitation du président russe Vladimir Poutine.

Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation vietnamienne ont mené un programme d'activités dense et fructueux. Le Premier ministre a participé à la séance plénière et au déjeuner de travail du Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN-Russie, ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires ASEAN-Russie.

Le dirigeant vietnamien a rencontré le président Vladimir Poutine, le chef de l'État du Tatarstan, Roustam Minnikhanov, le directeur général du Fonds russe d'investissement direct, Kiril Dmitriev et aussi directeur général de la Société d'État russe de l'énergie atomique (Rosatom), A. Likhachev, directeur général de Zarubezhneft, S. Kudryashov,

Il a également visité une exposition présentant le potentiel industriel, les hautes technologies et les exportations du Tatarstan.

Le Minh Hung a par ailleurs rencontré le personnel de l'ambassade, du consulat général et des représentants de la communauté vietnamienne en Russie.

Il a participé au programme de renforcement des liens commerciaux et d'investissement Vietnam-Russie, assisté à la signature d'accords de coopération entre entreprises des deux pays et annoncé l'ouverture de trois nouvelles liaisons aériennes entre le Vietnam et la Russie par Vietjet.

Ce premier voyage de travail du Premier ministre Le Minh Hung en Russie, depuis sa prise de fonctions, réaffirme la position et la responsabilité du Vietnam au sein de l'ASEAN, contribuant au succès global du Sommet ASEAN-Russie et renforçant son rôle de « pont » pour consolider le partenariat stratégique ASEAN-Russie.

Cette visite s'inscrit également dans la continuité de la mise en œuvre des accords conclus entre le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et le président Vladimir Poutine, visant à accroître globalement la coopération bilatérale Vietnam-Russie dans tous les domaines. Le Premier ministre Le Minh Hung, les membres de la délégation vietnamienne ainsi que les dirigeants et partenaires russes ont échangé leurs points de vue et se sont entendus sur des orientations et des mesures pour donner un nouvel élan aux liens bilatéraux. -VNA

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