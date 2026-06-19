Le Grand Cordon de l’État de Palestine décerné à titre posthume au général Vo Nguyen Giap

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en collaboration avec le Bureau du Comité central du Parti, le ministère de la Défense et l’ambassade de Palestine au Vietnam, a organisé dans l’après-midi du 19 juin, à la résidence du général Vo Nguyen Giap, au 30 rue Hoang Dieu à Hanoï, une cérémonie de remise du Grand Cordon de l’Ordre de l’État de Palestine décerné à titre posthume au général Vo Nguyen Giap..
Étaient présents, du côté vietnamien, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; Nguyen Thi Thu Ha, membre du Comité central du Parti et vice-cheffe permanente du Bureau du Comité central du Parti ; ainsi que des représentants de plusieurs ministères, organismes, du ministère de la Défense, des provinces de Quang Tri et de Dien Bien, ainsi que des membres de la famille du général Vo Nguyen Giap.
La partie palestinienne était représentée par Saadi Salama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État de Palestine au Vietnam, ainsi que par des membres du personnel diplomatique de l’ambassade.
Agissant au nom du président palestinien Mahmoud Abbas, l’ambassadeur Saadi Salama a proclamé la décision et remis officiellement le Grand Cordon de l’Ordre de l’État de Palestine décerné à titre posthume au général Vo Nguyen Giap.
Prenant la parole lors de la cérémonie, Saadi Salama a souligné que cette prestigieuse distinction visait à honorer la stature historique et la brillante carrière révolutionnaire du général Vo Nguyen Giap, grand ami du peuple palestinien. Cette décoration constitue une reconnaissance des immenses contributions du général à la lutte pour l’indépendance et la liberté des peuples opprimés, ainsi que de son soutien constant à la cause juste du peuple palestinien. Elle exprime également la profonde gratitude du peuple palestinien envers la relation particulière qui unissait le général Vo Nguyen Giap et le défunt président Yasser Arafat, symbole de la solidarité de combat et de l’amitié sincère entre les deux peuples.
Au nom du Parti, du gouvernement et de l’Armée populaire du Vietnam, le général Phan Van Giang a exprimé sa profonde émotion en participant à cette cérémonie de remise d’une haute distinction au général Vo Nguyen Giap, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire de la Commission militaire centrale, ancien vice-Premier ministre permanent, ancien ministre de la Défense et Commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam, considéré comme le « grand frère » de l’armée vietnamienne et l’un des principaux artisans de la lutte pour l’indépendance nationale.
Le général Phan Van Giang a remercié l’État de Palestine et le président Mahmoud Abbas d’avoir décidé de décerner cette haute distinction au général Vo Nguyen Giap, à l’ancienne vice-présidente de la République Nguyen Thi Binh ainsi qu’à plusieurs autres personnalités vietnamiennes éminentes à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement de la représentation palestinienne au Vietnam. Selon lui, ce geste illustre clairement les liens traditionnels étroits unissant les deux pays et les deux peuples.
Il a souligné que le président Ho Chi Minh et le général Vo Nguyen Giap ont toujours été profondément admirés par les dirigeants et le peuple palestiniens, tandis que la lutte de libération nationale du Vietnam demeure une source d’inspiration majeure pour le peuple palestinien.
Le général Phan Van Giang a également réaffirmé la position constante du Vietnam consistant à soutenir la cause juste du peuple palestinien ainsi que la solution à deux États.
À cette occasion, il s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et la Palestine continueraient de se développer de manière positive, dans l’intérêt des deux peuples et au service de la paix et de la coopération dans la région comme dans le monde.
Recevant cette haute distinction au nom de la famille, Vo Hong Nam a exprimé son émotion et sa fierté devant la tenue de cette cérémonie solennelle et chaleureuse dans la maison du 30 rue Hoang Dieu, lieu chargé de souvenirs, à l’occasion du 115e anniversaire de la naissance du général Vo Nguyen Giap.
Par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Palestine, la famille a offert au président Mahmoud Abbas un exemplaire de l’ouvrage Dien Bien Phu, écrit par le général Vo Nguyen Giap et traduit en arabe. - VNA
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