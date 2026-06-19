Économie

Vietnam–Cambodge : Gia Lai et Stoeng Treng dynamisent leur coopération économique

Une conférence de promotion de l’investissement bilatéral 2026 entre la province de Stoeng Treng (Cambodge) et celle de Gia Lai (Vietnam) s’est tenue dans la ville de Stoeng Treng le 18 juin. 

Des représentants de la province de Stoeng Treng et de la société par actions Phu Tai (province de Gia Lai) ont signé un protocole d'accord portant sur l'étude des investissements dans la plantation de grandes forêts d'arbres. Photo : VNA
Des représentants de la province de Stoeng Treng et de la société par actions Phu Tai (province de Gia Lai) ont signé un protocole d'accord portant sur l'étude des investissements dans la plantation de grandes forêts d'arbres. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 18 juin, une conférence de promotion de l’investissement bilatéral 2026 entre la province de Stoeng Treng (Cambodge) et celle de Gia Lai (Vietnam) s’est tenue dans la ville de Stoeng Treng, située à près de 400 km de Phnom Penh. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités de promotion de l’investissement de Gia Lai menées du 16 au 18 juin dans le nord-est du Cambodge.

S'exprimant lors de la conférence, le gouverneur de la province de Stoeng Treng, Sor Soputra, a souligné que cette rencontre revêtait une importance majeure pour dynamiser la coopération en matière d'investissement entre les deux localités. Il s'est engagé à coordonner les efforts et à offrir toutes les conditions favorables, conformément à la Loi sur l'investissement du Cambodge, afin de garantir le succès des investisseurs de Gia Lai et d'autres régions souhaitant s'implanter à Stoeng Treng.

Pour sa part, le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Gia Lai, Nguyen Tuan Thanh, a affirmé que cet événement constitue un forum concret permettant aux collectivités et aux communautés d’affaires des deux pays de renforcer leurs liens. Il facilite la recherche d’opportunités de coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, l’agriculture, le tourisme et la logistique, concrétisant ainsi les engagements bilatéraux par des projets précis. Il a rappelé que Gia Lai considère la coopération avec le nord-est du Cambodge non seulement comme une mission diplomatique régulière, mais aussi comme une orientation stratégique de son développement économique extérieur.

Nguyen Tuan Thanh a mis en avant la complémentarité entre les deux provinces : Stoeng Treng dispose d’importantes ressources foncières et naturelles, tandis que Gia Lai apporte son expertise en infrastructures de transformation, en logistique et en accès aux marchés. Cette synergie favorise la création de nouvelles chaînes de valeur dans l’agro-sylviculture et l’économie frontalière. Dans le cadre de la conférence, des protocoles d’accord ont été signés, notamment entre les unions de la jeunesse des deux provinces pour la période 2026-2030, ainsi qu’un projet de reboisement porté par la société par actions Phu Tai à Gia Lai.

Présent à la conférence, Sim Vireak, secrétaire d’État adjoint au ministère cambodgien de l’Économie et des Finances, également chef du secrétariat du Groupe de travail pour la promotion des investissements dans le nord-est du Cambodge, a suggéré de renforcer les mécanismes de coordination afin de lever les obstacles aux projets d’investissement. Il a préconisé de se concentrer sur l’agriculture de haute technologie, le tourisme durable et les énergies renouvelables, tout en encourageant les partenariats public-privé et le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins du marché du travail local.​

À cette occasion, les délégués ont visité plusieurs entreprises locales et vietnamiennes opérant dans la région. Une exposition regroupant plus de 50 stands a également permis de mettre en lumière les produits et le savoir-faire des communautés d’affaires des deux provinces, contribuant ainsi à maintenir un environnement de paix et de coopération prospère dans la zone frontalière. -VNA

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