Économie

Cosmétiques : le Vietnam renforce sa lutte contre la contrefaçon et les produits non traçables

Créer un environnement commercial transparent sur le marché cosmétique du Vietnam n’est pas seulement une responsabilité de l’État, mais nécessite également les efforts des entreprises, des réseaux de distribution, des associations professionnelles et des consommateurs.

Séminaire sur le développement du marché intérieur des cosmétiques. Photo dms.gov.vn
Séminaire sur le développement du marché intérieur des cosmétiques. Photo dms.gov.vn


Hanoï, 20 juin (VNA) - La création d’un environnement commercial transparent sur le marché vietnamien des cosmétiques ne relève pas uniquement de la responsabilité des autorités publiques. Elle nécessite également l’engagement actif des entreprises, des réseaux de distribution, des associations professionnelles et des consommateurs.

Cette question a été abordée lors d'un séminaire sur le développement du marché intérieur des cosmétiques, qui s'est tenu le 19 juin au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Dong Anh, Hanoï, dans le cadre du Sommet de la beauté 2026.

L'événement était organisé par Hoang Tu Holdings, avec le soutien de l'Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce.

Dans son intervention, Than Minh Hoang, directeur général de Hoang Tu Holdings, a souligné que le marché vietnamien des cosmétiques connaissait une croissance rapide, tant en volume qu’en diversité de produits. Face à cette évolution, le séminaire avait pour objectif d’identifier des solutions permettant de renforcer la transparence du marché, de lutter contre la contrefaçon et les produits d’origine non vérifiable, de mieux protéger les consommateurs et de favoriser un développement durable du secteur.

Bui Nguyen Anh Tuan, directeur adjoint de l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, a pour sa part indiqué que l’essor du commerce électronique et des plateformes numériques s’accompagnait de défis croissants liés à la contrefaçon, aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle et aux pratiques publicitaires trompeuses.

Il a insisté sur le fait que la mise en place d'un environnement commercial transparent et sain n'incombe pas uniquement aux autorités de régulation. Elle requiert également la participation active des entreprises, des réseaux de distribution, des organisations professionnelles et des consommateurs.

Il a appelé les entreprises à respecter rigoureusement la réglementation, à fournir des informations claires et transparentes sur leurs produits, à développer des marques crédibles et à adopter des solutions technologiques de traçabilité afin de protéger à la fois les consommateurs et les acteurs économiques respectueux de la loi. « Le développement du marché intérieur ne se résume pas à une simple augmentation de la consommation », a affirmé Bui Nguyen Anh Tuan. « Il est également nécessaire de garantir une croissance de qualité et de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits disponibles sur le marché.

La lutte contre la contrefaçon et la protection des droits des consommateurs sont des priorités essentielles qui contribuent à un environnement concurrentiel équitable et au développement durable du marché intérieur. »

Lors du séminaire, les délégués ont échangé leurs points de vue et discuté de questions particulièrement importantes pour les entreprises et les consommateurs au cours de trois sessions thématiques clés.

Tran Viet Hung, chef de la Division des opérations de surveillance du marché, a présenté les formes les plus courantes de fraude et d’infractions observées sur le marché des cosmétiques. Il a également formulé plusieurs recommandations visant à améliorer les mécanismes de détection, de prévention et de répression des produits contrefaits ou dépourvus de traçabilité.

Parallèlement, Phan The Thang, chef adjoint de la Division de la protection des consommateurs de la Commission nationale de la concurrence, rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce, a présenté les dernières informations relatives à la réglementation en matière d'information sur les produits et de publicité pour les cosmétiques.

Il a souligné la responsabilité des entreprises et des particuliers dans le cadre d'activités commerciales de fournir aux consommateurs des informations complètes, exactes et véridiques.

Intervenant également lors du séminaire, Doan Thi Huong Thanh, vice-présidente permanente de l’Association des détaillants du Vietnam et directrice du département juridique de WinCommerce, filiale du groupe Masan, a souligné le rôle essentiel des réseaux de distribution modernes dans la mise à disposition de produits authentiques. Elle a plaidé pour un renforcement de la coopération entre fabricants et distributeurs afin d’améliorer la transparence des chaînes d’approvisionnement.

Le séminaire a réuni de nombreux acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels Saigon Co.op, Central Retail, Lotte, GS25, BRG Group ainsi que l’Association vietnamienne pour le développement des biens de consommation (VACOD). Leur implication témoigne d'un engagement commun en faveur de la mise en place de chaînes d'approvisionnement transparentes, de l'amélioration de la qualité des produits et de l'élargissement de l'accès des consommateurs à des produits authentiques.

Grâce à l'échange d'informations et d'expériences pratiques, le séminaire a permis aux entreprises d'acquérir de précieuses connaissances sur les dernières exigences légales et de renforcer leurs capacités de conformité réglementaire. Il a également contribué à sensibiliser les consommateurs à l'importance de choisir des produits sûrs, à l'origine claire et vérifiable.

Organisé en marge de l’événement, un programme de mise en relation d’entreprises (B2B) a offert aux fabricants, distributeurs et prestataires de services l’opportunité d’échanger directement, d’identifier de nouveaux partenaires et de conclure des accords de coopération.

Cette initiative devrait non seulement soutenir le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable pour l'industrie cosmétique vietnamienne, mais aussi contribuer à renforcer la compétitivité des produits nationaux sur le marché intérieur.- VNA

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#Cosmétiques #contrefaçon
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