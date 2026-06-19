Économie

Le Vietnam pousse le locatif à long terme pour répondre à la demande en logements

Le développement accéléré du logement social, conjugué à la formation progressive d’un marché du logement locatif de longue durée, devrait créer un écosystème de logement plus diversifié, répondant aux besoins de différents groupes et contribuant à l’élaboration d’une politique de protection sociale plus durable à l’avenir.

Le logement social est un élément important de l'action publique en matière de protection sociale et de l'apport de logements abordables. Photo: VNA
Le logement social est un élément important de l'action publique en matière de protection sociale et de l'apport de logements abordables. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam entend faire du logement locatif de longue durée un pilier essentiel de sa stratégie de protection sociale à l’horizon 2030. Face à la flambée des prix de l’immobilier, au déséquilibre de l’offre et à la baisse du pouvoir d’achat, la politique de l’accession à la propriété s’oriente vers le développement de solutions locatives pour les travailleurs et les ménages à faibles revenus.

Cette information a été annoncée par Hà Quang Hung, directeur adjoint du Département de la gestion du logement et du marché immobilier du ministère de la Construction, lors d’une conférence de presse tenue jeudi après-midi 18 juin à Hanoi.

Il a précisé qu’outre l’objectif de construire un million de logements sociaux, la mise en place d’un marché du logement locatif de longue durée, impliquant à la fois l’État et le secteur privé, devrait constituer un axe majeur pour répondre à la demande réelle.

Bien que le marché immobilier vietnamien ait montré des signes positifs, notamment en matière de logement social, le responsable a souligné que l’offre reste fortement concentrée sur les biens haut de gamme, tandis que l’offre de logements abordables demeure insuffisante. Le marché reste également dominé par les logements destinés à la vente, le segment locatif de longue durée étant encore sous-développé.

Il a déclaré que la flambée des prix de l’immobilier dans les grandes villes rend l’accession à la propriété de plus en plus difficile pour les travailleurs, les fonctionnaires et les jeunes. Parallèlement, les incitations existantes se sont révélées insuffisantes pour attirer les entreprises et les investisseurs à long terme sur le marché locatif.

Dans ce contexte, le Parti et l’État ont adopté une nouvelle stratégie du logement qui place le logement commercial, le logement social et le logement locatif sur un pied d’égalité. Le logement locatif de longue durée est désormais considéré comme une priorité stratégique pour répondre aux besoins des ouvriers, des fonctionnaires, des employés du secteur public et des membres des forces armées, a-t-il souligné.

Les futurs projets de logement seront intégrés à la planification urbaine, aux stratégies d’aménagement du territoire, au développement des zones industrielles et aux infrastructures de transport public. Les zones de développement axées sur les transports en commun (TOD), les zones industrielles, les zones économiques et les grands axes économiques ont été identifiés comme des emplacements prioritaires pour les projets de logements locatifs.

Dans le cadre de cette nouvelle approche, l’État jouera un rôle de facilitateur par le biais de politiques de planification, de financement et de crédit, tout en mobilisant les ressources publiques pour encourager une plus grande participation du secteur privé.

Le ministère de la Construction collabore avec les ministères concernés à la révision de la loi sur le logement, de la loi sur les transactions immobilières et des réglementations connexes. Les amendements devraient être soumis à l’Assemblée nationale en octobre 2026.

Le cadre politique proposé classera le logement en quatre catégories : logements commerciaux, logements locatifs, résidences de fonction et logements sociaux. Le logement locatif bénéficiera d’un soutien prioritaire grâce à des incitations en matière d’accès au foncier, de financement, de fiscalité et de crédit, afin d’attirer des capitaux privés et des fonds d’investissement à long terme.

Hà Quang Hung a indiqué que, parallèlement au développement du logement locatif, le programme de construction d’un million de logements sociaux continue de progresser rapidement.

Ces dernières années, le cadre politique relatif au logement social et aux logements pour travailleurs dans les zones industrielles a été progressivement amélioré, de manière plus cohérente et flexible, grâce à diverses incitations liées au foncier, à la fiscalité, au crédit et aux investissements dans les infrastructures.

En 2025, le pays a achevé la construction de plus de 103.000 logements sociaux, dépassant ainsi l’objectif fixé. Au cours des cinq premiers mois de cette année, 40 projets supplémentaires ont été lancés, représentant 34.383 logements.

Au total, environ 720.000 logements sociaux sont actuellement en construction à travers le pays, soit 72% de l’objectif d’un million de logements d’ici 2030. Plus de 180.000 logements sont déjà achevés, améliorant ainsi les conditions de vie de centaines de milliers de ménages.

L’accélération du développement du logement social, conjuguée à la mise en place progressive d’un marché locatif de longue durée, devrait créer un écosystème du logement plus diversifié, répondant aux besoins de différents groupes et contribuant à l’élaboration d’une politique de protection sociale plus durable. – VNA

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