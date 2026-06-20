Vietnam-Singapour : une intégration accrue des chaînes d’approvisionnement





Singapour, 20 juin (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour au cours des cinq premiers mois de 2026 ont continué de démontrer l'intégration croissante des deux économies dans les chaînes d'approvisionnement industrielles, technologiques et énergétiques, reflétant leurs efforts pour renforcer leur résilience face aux incertitudes régionales et mondiales.



Selon le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, le Vietnam est resté le 10e partenaire commercial de Singapour durant cette période, avec des échanges bilatéraux atteignant 23,3 milliards de dollars singapouriens (18,02 milliards de dollars américains), en hausse de 43,4 % sur un an.



Les exportations de Singapour vers le Vietnam ont totalisé 12,3 milliards de dollars singapouriens, en progression de 4,8 %, tandis que ses importations en provenance du Vietnam ont bondi de 142,9 % pour atteindre 11 milliards de dollars singapouriens. Hors réexportations et en ne considérant que les biens d'origine nationale, Singapour a enregistré un déficit commercial de près de 7,3 milliards de dollars singapouriens avec le Vietnam.



Trois groupes de produits – machines et équipements électriques et leurs pièces (SH 85) ; combustibles minéraux, huiles et produits de distillation, substances bitumineuses et cires minérales (SH 27) ; et réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques et leurs pièces (SH 84) – continuent d’afficher une forte croissance.



Un rapport publié le 17 juin par le ministère du Commerce et de l’Industrie de Singapour a révélé que les exportations intérieures du pays, hors pétrole, ont progressé de 38,4 %, les exportations de produits électroniques enregistrant une hausse spectaculaire de 94,8 %, principalement tirée par la demande de produits liés à l’intelligence artificielle, de circuits intégrés, de dispositifs de stockage de données et d’ordinateurs personnels.



Cette tendance a créé des conditions favorables aux échanges commerciaux dans les secteurs SH 85 et SH 84, tout en soulignant le rôle croissant du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement régionales.



Au cours des quatre premiers mois de 2026, les importations vietnamiennes de produits pétroliers raffinés et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont fortement augmenté. Parallèlement, Singapour a continué de renforcer son rôle de plaque tournante régionale pour le commerce, le stockage, le raffinage et la distribution de carburants. - VNA

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