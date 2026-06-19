Entrevue entre le Premier ministre Le Minh Hung et le président russe Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a souligné que le Vietnam demeurait l’un des partenaires les plus importants de la Russie et un ami de longue date dans la région, jouant un rôle essentiel dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN.

À l’occasion du Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et de ses activités bilatérales en Russie, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré, le 18 juin, à Kazan, le président russe Vladimir Poutine.

Ce dernier a souligné que le Vietnam demeurait l’un des partenaires les plus importants de la Russie et un ami fidèle dans la région. Il s’est déclaré convaincu que le nouveau gouvernement vietnamien poursuivrait, avec Moscou, le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA