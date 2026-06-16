Les saveurs vietnamiennes captivent les gourmets philippins

Surmontant les barrières linguistiques, culturelles et logistiques, les entrepreneurs vietnamiens ont fait preuve de résilience, de créativité et d'adaptabilité, restant fermes face aux défis tout en préservant un engagement fort envers la communauté.

En entrant à l'hôpital Metropolitan de Manille, les clients seront peut-être surpris de découvrir un espace culinaire vietnamien animé. Derrière cette effervescence se cache le parcours entrepreneurial inspirant d'expatriés vietnamiens, dont les restaurants ont surmonté un long et difficile processus d'adaptation pour survivre et prospérer aux Philippines.

Quant à Du Kim Phung, propriétaire du restaurant Kim Noodle à Manille, elle a toujours souhaité faire découvrir aux Philippins la cuisine vietnamienne, ses saveurs et l'image d'un peuple vietnamien travailleur et chaleureux.

Le dévouement de ces entrepreneurs vietnamiens a été récompensé par la confiance de leurs partenaires et l'affection de leurs clients.

Surmontant les barrières linguistiques, culturelles et logistiques, les entrepreneurs vietnamiens ont fait preuve de résilience, de créativité et d'adaptabilité, restant fermes face aux défis tout en préservant un engagement fort envers la communauté.

Ces modèles d'entreprise servent de ponts culturels et contribuent à renforcer l'amitié entre le Vietnam et les Philippines, participant ainsi à l'approfondissement du partenariat stratégique renforcé récemment établi par les deux pays./.