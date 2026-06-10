À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

Dans une capitale où la créativité ne cesse de se réinventer, l’exposition d’art contemporain « Future Spectrum » ouvre un espace d’expression dédié à la jeune génération d’artistes. À travers une grande diversité de pratiques artistiques, elle invite à explorer les liens entre la ville, les habitants et les imaginaires du futur.

Hanoï (VNA) - Dans une capitale où la créativité ne cesse de se réinventer, l’exposition d’art contemporain « Future Spectrum » ouvre un espace d’expression dédié à la jeune génération d’artistes. À travers une grande diversité de pratiques artistiques, elle invite à explorer les liens entre la ville, les habitants et les imaginaires du futur.

L’événement est organisé par LOTTE Department Store en partenariat avec le Festival de design créatif de Hanoï, avec la participation de plusieurs acteurs de la création, dont 84SPACE, l’Université d’architecture de Hanoï, l’Université des beaux-arts du Vietnam et l’Université des arts industriels. L’exposition s’inscrit dans la politique de la ville visant à encourager les activités créatives et à développer les industries culturelles de la capitale. -VNA