Le Vietnam brille sur la scène culinaire mondiale avec 11 restaurants étoilés Michelin

La gastronomie vietnamienne continue de s’imposer sur la scène internationale. Pour la première fois, le nombre de restaurants étoilés Michelin au Vietnam atteint le cap des onze établissements.

Hanoi (VNA) - La gastronomie vietnamienne continue de s’imposer sur la scène internationale. Pour la première fois, le nombre de restaurants étoilés Michelin au Vietnam atteint le cap des onze établissements.

Lors de la cérémonie de présentation du Guide Michelin Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang 2026, organisée récemment à Hanoi, Michelin a attribué une étoile à 11 restaurants, soit deux de plus que l’année précédente.

À Hanoi, ONVIT est devenu le premier restaurant de cuisine coréenne contemporaine au Vietnam à décrocher une étoile Michelin. De son côté, le restaurant Upstairs, à Hô Chi Minh-Ville, fait son entrée dans le prestigieux guide grâce à une carte inspirée des saveurs du Centre du Vietnam.

Le chef Chi Joon Hyuk, du restaurant ONVIT à Hanoi :

« Je sélectionne des ingrédients vietnamiens que j’associe à des sauces et à des techniques culinaires coréennes afin de créer des plats gastronomiques à l’identité unique. Par exemple, j’utilise le riz ST25 dans l’un des plats emblématiques du restaurant. »

Le chef Peter Cuong Franklin, fondateur du restaurant Anan Saigon à Hô Chi Minh-Ville :

« Notre clientèle est très diversifiée et ses attentes le sont tout autant. La première année a représenté un véritable défi en raison du niveau d’exigence très élevé. Aujourd’hui, alors que nous entamons notre quatrième année, nous sommes mieux préparés à conserver notre étoile Michelin et comprenons davantage les attentes de nos clients. »

Selon les représentants du Guide Michelin, en seulement quatre ans, le Vietnam est passé du statut de destination gastronomique émergente à celui d’une destination reconnue pour son identité culinaire affirmée et son rayonnement international croissant.

Derrière ces distinctions se trouve une nouvelle génération de chefs qui, grâce à leur créativité et à leur savoir-faire, racontent l’histoire et la richesse de la culture vietnamienne à travers leurs créations. Une dynamique qui contribue à renforcer la place de la cuisine vietnamienne sur la scène gastronomique mondiale.