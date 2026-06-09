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Guide Michelin 2026 : L'identité vietnamienne rayonne sur la scène gastronomique mondiale

Dans sa quatrième édition, la sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam révèle un total de 193 établissements à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, dont 11 une Étoile Michelin (2 nouveaux), 72 établissements Bib Gourmand (synonyme de cuisine de qualité au meilleur prix) et 110 restaurants Michelin Selected, reconnus pour la qualité de leur cuisine.

La sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam honore 11 établissements une Étoile Michelin (2 nouveaux). Photo: VNA
La sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam honore 11 établissements une Étoile Michelin (2 nouveaux). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'édition 2026 du Guide Michelin Vietnam marque une étape décisive pour la scène culinaire du pays, illustrant une gastronomie en pleine mutation où l'authenticité des saveurs populaires côtoie désormais l’excellence des tables étoilées.

Dès le début du mois de juin, l’établissement Hieu Luc, situé dans la rue Hai Ba Trung à Hanoï et célèbre pour le «Banh canh ca ro» (soupe de nouilles épaisses au perche), a été honoré « Michelin Selected » pour la deuxième année consécutive. Ce petit commerce, qui ne désemplit pas à l'heure du déjeuner, incarne parfaitement cet engouement pour les spécialités provinciales de Hung Yen.

Selon sa propriétaire, Mme Nguyen Thi Tuyen, grâce au Guide Michelin, son établissement a bénéficié d'une visibilité accrue, attirant aussi bien des visiteurs venus d'autres provinces que des touristes internationaux. De nombreux clients, venus initialement par curiosité après avoir découvert l'adresse dans la prestigieuse sélection, sont désormais devenus des habitués fidèles, prouvant que les saveurs de Hung Yen conservent un attrait puissant dans le paysage gastronomique moderne.

Cette tendance ne se limite pas à une seule enseigne, puisque le Guide Michelin 2026 continue de distinguer des institutions locales telles que le Pho Ha de la rue Hang Hom ou le Banh cuon Thanh Van à Hanoï, tout comme le Bun rieu Yen à Ho Chi Minh-Ville ou le Banh beo de Da Nang.

​Après quatre années de présence sur le territoire, le Guide Michelin semble avoir élargi son prisme d'évaluation, plaçant désormais les valeurs locales au même niveau que la rigueur technique ou la qualité du service.

​Gwendal Poullennec, directeur international de Guide Michelin, souligne d'ailleurs que l'aspect le plus frappant de cette édition est l'émergence d'une jeune génération de chefs vietnamiens. Ces talents, souvent formés à l'étranger, ont fait le choix audacieux de revenir au pays pour proposer une cuisine authentique, ancrée dans les produits locaux, les souvenirs et la fierté du pays.

​Cette dynamique est particulièrement visible chez Upstairs, l'un des deux nouveaux restaurants ayant décroché une étoile Michelin cette année. Le chef Truong Hiep y réinvente les codes de la cuisine moderne en intégrant des ingrédients ancestraux, tels que les différentes variétés de saumure de poisson (nuoc mam) et les herbes aromatiques locales, afin de présenter l'âme de la culture vietnamienne aux gourmets du monde entier.

​Parallèlement à cette quête d'innovation, le Guide Michelin valorise également une approche plus durable de la gastronomie, comme en témoigne la distinction «Green Star» (Étoile Verte) décernée à Tales by Chapter. Ce restaurant, qui privilégie un modèle végétal et une philosophie « zéro déchet », refuse l'utilisation de produits importés coûteux pour se concentrer exclusivement sur les richesses agricoles du Vietnam. Pour le chef Truong Quang Dung, le plus grand objectif est le développement durable, en transformant des produits ordinaires en expériences extraordinaires tout en racontant une histoire différente sur la gastronomie vietnamienne.

Dans sa quatrième édition, la sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam révèle un total de 193 établissements à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, dont 11 une Étoile Michelin (2 nouveaux), 72 établissements Bib Gourmand (synonyme de cuisine de qualité au meilleur prix) et 110 restaurants Michelin Selected, reconnus pour la qualité de leur cuisine. -VNA

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