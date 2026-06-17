Le lotus, fleur emblématique de l’âme vietnamienne

Depuis des générations, le lotus est considéré par les Vietnamiens comme un symbole de résilience, de noblesse et de pureté. Il est largement reconnu comme la fleur qui incarne le mieux l’esprit vietnamien, reflétant le caractère, l’identité et l’âme de la nation.

Depuis des générations, le lotus est considéré par les Vietnamiens comme un symbole de résilience, de noblesse et de pureté. Il est largement reconnu comme la fleur qui incarne le mieux l’esprit vietnamien, reflétant le caractère, l’identité et l’âme de la nation.

Chaque été, les étangs de lotus à travers le pays se parent de leurs plus belles couleurs. Émergeant des eaux boueuses, les fleurs se dressent fièrement au-dessus de la surface, dévoilant leur beauté délicate, leur parfum subtil et une impression de sérénité.

Le lotus occupe également une place privilégiée dans la vie spirituelle vietnamienne. Étroitement associé à la philosophie bouddhiste, il symbolise la pureté, l’élévation et l’éveil. L’un des exemples les plus emblématiques de ce lien est la célèbre pagode au Pilier unique de Hanoï, autrefois appelée « Plateforme du Lotus ».