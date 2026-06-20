Économie

Petrovietnam signe deux contrats stratégiques dans le pétrole et le gaz

Petrovietnam a signé un contrat de partage de production pour les blocs 10/11 et 10&11-1 ainsi qu’un contrat d’achat et de vente de gaz pour le gisement Su Tu Trang, phase 2B. Ces projets contribueront à renforcer la sécurité énergétique nationale et à soutenir la croissance économique du pays.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA
Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) a signé un Contrat de partage de production (PSC) pour les blocs 10/11 et 10&11-1 ainsi qu’un Contrat d’achat et de vente de gaz (GSPA) relatif au gisement Su Tu Trang (Lion Blanc), phase 2B, bloc 15-1, marquant une nouvelle avancée dans les activités de prospection, d’exploration et de développement des ressources pétrolières et gazières du Vietnam.

La cérémonie de signature s’est déroulée le 19 juin à Hanoï, en présence du membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, ainsi que du ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung.

Cet événement est considéré comme une étape importante pour l’industrie énergétique vietnamienne. Il témoigne de la détermination de Petrovietnam, de la Société générale d’exploration et de production pétrolière du Vietnam (PVEP) et de leurs partenaires à accélérer le développement de nouvelles ressources, à optimiser l’exploitation des gisements existants et à contribuer à la sécurité énergétique nationale.

Les projets concernés constituent également des mesures concrètes visant à mettre en œuvre la Stratégie nationale de développement énergétique à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Ils contribueront par ailleurs aux objectifs de forte croissance de Petrovietnam et aux efforts du gouvernement pour soutenir le développement économique du pays dans la nouvelle phase de croissance.

Les blocs 10/11, 10&11-1 et 15-1 sont situés dans les bassins de Nam Con Son et de Cuu Long, au large des côtes vietnamiennes, des zones qui jouent un rôle majeur dans la production nationale d’hydrocarbures. Malgré leur important potentiel, leur développement s’est longtemps heurté à de nombreuses difficultés liées à la complexité géologique, aux besoins élevés en capitaux, à une rentabilité économique limitée et aux contraintes en matière d’infrastructures d’exploitation.

Cependant, après plusieurs années d’études, d’évaluations et d’optimisation des plans de développement, ainsi qu’avec les progrès technologiques et le renforcement des capacités de PVEP dans les projets offshore, ces obstacles ont progressivement été levés. L’utilisation efficace des infrastructures existantes dans la zone de Dai Hung, exploitée par PVEP, crée également des conditions favorables à la mise en valeur commerciale des découvertes pétrolières et gazières.

Selon Petrovietnam, le développement des projets dans les blocs 10/11 et 10&11-1 permettra d’exploiter au mieux les installations existantes ainsi que l’expertise d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, améliorant ainsi l’efficacité de l’exploitation et la récupération des ressources. Ces projets contribueront non seulement à accroître les réserves et à développer de nouvelles ressources dans un contexte de déclin naturel de nombreux gisements traditionnels, mais aussi à réaffirmer la souveraineté, les droits souverains et la juridiction du Vietnam en Mer Orientale.

Parallèlement, le Contrat d’achat et de vente de gaz relatif au gisement Su Tu Trang, phase 2B, a été signé entre Petrovietnam et les partenaires du PSC du bloc 15-1, à savoir PVEP, Perenco, KNOC, SKEO et Geopetrol. Cet accord constitue une étape importante dans la mise en œuvre du projet de développement du gisement Su Tu Trang, avec pour objectif la production du premier gaz à la fin de l’année 2027.

Alors que la demande énergétique, notamment en gaz destiné à la production d’électricité et aux activités industrielles dans le Sud-Est du pays, continue de croître, ce projet revêt une importance particulière. Il devrait fournir environ 1,2 milliard de mètres cubes de gaz par an au marché vietnamien.

Cette production contribuera à garantir un approvisionnement stable pour les grands centres électriques alimentés au gaz, notamment ceux de Phu My et de Nhon Trach, ainsi que pour de nombreuses installations industrielles de la région. Elle permettra également d’optimiser l’utilisation des infrastructures gazières existantes.

Au-delà de son apport à la sécurité énergétique nationale, le projet devrait améliorer l’efficacité globale de la chaîne gaz-électricité dans le Sud-Est du Vietnam, renforcer les liens entre les différents segments de la chaîne de valeur pétrolière et gazière et créer un nouvel élan pour le développement futur du secteur gaz-électricité.

S’exprimant lors de la cérémonie, le directeur général de PVEP, Nguyen Thien Bao, a souligné que la signature du PSC pour les blocs 10/11 et 10&11-1 ainsi que du GSPA relatif au gisement Su Tu Trang, phase 2B, constituait une étape majeure illustrant la détermination de Petrovietnam et de PVEP à intensifier les activités de prospection, d’exploration, d’exploitation et de développement de nouvelles ressources pétrolières et gazières.

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Benoit Robert, président de Perenco Cuu Long, s’engage à poursuivre, avec les partenaires du projet, son soutien à PVEP Cuu Long durant toute la phase de mise en œuvre. Photo : VNA.



De leur côté, les partenaires étrangers ont réaffirmé leur engagement à accompagner et à soutenir PVEP dans la mise en œuvre des projets afin de valoriser efficacement les ressources gazières nationales au service du développement socioéconomique du Vietnam.

Le président de Petrovietnam, Lê Ngoc Son, a indiqué qu’au cours des douze derniers mois, le groupe avait signé avec succès cinq nouveaux contrats pétroliers et gaziers, confirmant ainsi son rôle de pionnier dans l’élargissement des perspectives de développement et le renforcement des ressources du secteur énergétique national. Il a appelé les parties concernées à accélérer la mise en œuvre des projets, à promouvoir l’innovation, à renforcer l’application des sciences et technologies, à accélérer la transformation numérique et à améliorer la gouvernance afin d’optimiser la valeur des ressources pétrolières et gazières.

Soulignant l’importance des accords signés, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, a estimé que ces projets généreraient des recettes importantes pour l’État et les entreprises tout en apportant des volumes de gaz indispensables à la région du Sud-Est. Il a affirmé que son ministère continuerait d’accompagner Petrovietnam et les entrepreneurs du secteur afin de faciliter la mise en œuvre efficace des activités pétrolières et gazières, conformément à la législation vietnamienne et aux pratiques internationales.- VNA

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#NQ 70 #Petrovietnam #contrats stratégiques dans le pétrole et le gaz
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