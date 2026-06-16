Environnement

Le Vietnam généralise l’usage du biocarburant E10 pour accélérer sa transition verte

Le développement des biocarburants constitue une solution importante pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon du milieu du siècle, tout en protégeant l’environnement et en renforçant l’autonomie énergétique du pays.

Le Vietnam a officiellement adopté l’essence biocarburant E10 sur l’ensemble du territoire national. Photo: VNA
Le Vietnam a officiellement adopté l’essence biocarburant E10 sur l’ensemble du territoire national. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a officiellement adopté l’essence biocarburant E10 sur l’ensemble du territoire national, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de développement des énergies propres.

Cette initiative, mûrement préparée par les autorités, s’inscrit dans une démarche globale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer l’autonomie énergétique du pays.

Bien que l'introduction de ce nouveau carburant ait suscité des interrogations légitimes chez les usagers concernant la longévité des moteurs et la consommation de carburant, les experts gouvernementaux et les principaux constructeurs automobiles ont apporté des clarifications basées sur des études techniques approfondies.

Selon Dao Duy Anh, vice-directeur de l’Agence pour l’innovation, la transition écologique et la promotion de l’industrie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le développement des biocarburants constitue une solution importante pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon du milieu du siècle, tout en protégeant l’environnement et en renforçant l’autonomie énergétique du pays.

Composée à 90 % d’essence minérale et à 10 % d’éthanol produit à partir de ressources agricoles locales telles que le manioc, la canne à sucre ou le maïs, l’essence E10 permet non seulement de réduire l’impact environnemental et de renforcer la sécurité énergétique, mais aussi de développer une véritable chaîne de valeur agricole nationale.

L’adoption du standard E10 place le Vietnam au diapason de plus de 65 pays et territoires, représentant près de 97 % de la population mondiale, où ce biocarburant est déjà largement utilisé. Des économies majeures comme les États-Unis, le Canada, la Chine et plusieurs pays européens recourent à l’E10 depuis de nombreuses années comme solution efficace pour décarboner le secteur des transports.

Sur le plan de la sécurité stratégique, Bui Ngoc Bao, président de l'Association pétrolière du Vietnam (VINPA), souligne que cette mesure permettra de réduire d'environ 10% la dépendance nationale aux carburants fossiles importés, renforçant ainsi la résilience de l'économie face aux fluctuations géopolitiques mondiales.

Pour rassurer les consommateurs vietnamiens, Mme Sayaka Arai, directrice générale de Honda Vietnam et présidente de l'Association des constructeurs de motos (VAMM), a précisé que la grande majorité des véhicules en circulation, particulièrement ceux équipés de systèmes d'injection électronique, sont conçus pour être parfaitement compatibles avec ce mélange.

Les craintes relatives à l'érosion des composants du moteur ou à une surconsommation excessive ont été largement nuancées par les experts techniques. Si certains utilisateurs signalent des difficultés mineures de démarrage ou une légère baisse de puissance lors du passage à l'E10, les représentants de la VAMM expliquent que ces phénomènes sont souvent dus aux propriétés détergentes de l'éthanol qui nettoie les dépôts accumulés dans le système de carburation. Un entretien régulier et le remplacement des filtres encrassés suffisent généralement à résoudre ces désagréments passagers.

Par ailleurs, une étude menée en 2024 par l'Université des sciences et technologies de Hanoï a démontré que l'utilisation de l'E10 n'altère pas les capacités d'accélération des véhicules dans des conditions normales d'utilisation, tout en réduisant significativement les rejets de monoxyde de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC).

Soutenant cette transition, le groupe Piaggio Vietnam, par la voix de son directeur général Gianluca Fiume, a confirmé que l'ensemble de ses modèles Vespa et Piaggio dotés de moteurs i-Get et HPE sont pleinement opérationnels avec l'essence E10 sans aucun impact sur leur performance ou leur durabilité.

En définitive, les autorités et les spécialistes insistent sur le fait que la réussite de cette transition dépend moins du choix du carburant que de l’utilisation d’un carburant conforme aux normes en vigueur et du respect des calendriers d’entretien recommandés par les constructeurs. Dans le contexte de la transition écologique et du développement durable des transports au Vietnam, l’essence E10 apparaît comme une solution adaptée pour concilier les objectifs environnementaux et les besoins quotidiens de mobilité de la population. -VNA

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