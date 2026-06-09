Environnement

Une masse d’air froid apporte de fortes pluies et fait craindre des crues au Nord

De nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures, augmentant le risque de crues soudaines le long des petits cours d’eau et de glissements de terrain sur les pentes abruptes des provinces de Lai Châu, Lào Cai, Son La, Tuyên Quang, Phu Tho, Thai Nguyên et Quang Ninh.

L'arrivée d'air froid provoque de fortes pluies dans le Nord, augmentant les risques de crues soudaines et de glissements de terrain. Photo: VietnamNet
L'arrivée d'air froid provoque de fortes pluies dans le Nord, augmentant les risques de crues soudaines et de glissements de terrain. Photo: VietnamNet

Hanoi (VNA) – Une masse d’air froid a touché mardi 9 juin le Nord-Est du Vietnam ainsi que certaines régions du Nord-Ouest et du Centre-Nord, apportant des pluies modérées à fortes et des orages, certaines zones ayant connu des précipitations très abondantes.

Les températures dans de nombreuses localités du Nord ont chuté de 7 à 10 degrés Celsius. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la masse d’air froid continue d’affecter d’autres parties du Nord-Ouest et du Centre-Nord du pays au cours de la journée.

Un temps frais a prévalu dans le Nord-Est du pays et la province de Thanh Hoa, où les températures minimales ont oscillé entre 22 et 25 degrés Celsius, descendant même en dessous de 21 degrés Celsius dans certaines zones montagneuses.

Sous l’influence de cette masse d’air froid, des pluies modérées à fortes, accompagnées d’orages, étaient prévues dans le Nord-Ouest, les provinces de Thanh Hoa et de Ngh[e An, du matin jusqu’à la nuit du 9 juin, avec des averses potentiellement très fortes localement. Des pluies et des orages ont également touché les régions de moyenne altitude et du delta du Nord

En mer, au nord du golfe du Tonkin, des vents de nord-est de 29 à 38 km/h, se renforçant parfois à 39-49 km/h, avec des rafales de 50 à 74 km/h et des vagues de 1,5 à 2,5 mètres, ont provoqué une mer agitée.

D’autres zones maritimes, notamment le golfe de Thaïlande et le sud de la Mer Orientale (y compris la zone spéciale de Truong Sa), étaient également concernées par des averses et des orages, avec un risque de trombes marines et de fortes rafales de vent.

Le NCHMF a indiqué que de nombreuses localités montagneuses et de moyenne altitude du Nord avaient enregistré des précipitations modérées à très fortes ces dernières heures. L’humidité du sol était élevée, voire saturée, dans certaines zones.

De nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures, augmentant le risque de crues soudaines le long des petits cours d’eau et de glissements de terrain sur les pentes abruptes des provinces de Lai Châu, Lào Cai, Son La, Tuyên Quang, Phu Tho, Thai Nguyên et Quang Ninh. Le niveau de risque de catastrophe pour les crues soudaines, les glissements de terrain et les affaissements de terrain a été fixé au niveau 1.

La NCHMF a également averti que ces phénomènes pourraient mettre des vies en danger, endommager les infrastructures et perturber les activités socio-économiques. Il est conseillé aux localités concernées d’identifier les zones à haut risque et de mettre en œuvre des mesures de prévention et d’intervention proactives. – VNA

source
#fortes pluies #crues soudaines #Centre national de prévision hydrométéorologique
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