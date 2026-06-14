Environnement

Le Nord se prépare à des orages prolongés la semaine prochaine

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les cumuls de pluie prévus pour cet épisode devraient osciller entre 70 et 150 mm sur la majeure partie des régions montagneuses et de moyenne altitude du Nord. Certaines localités pourraient enregistrer plus de 250 mm de précipitations.

De fortes pluies vont faire leur retour dans le Nord, des orages sont attendus à Hanoi dimanche soir 14 juin. Photo : VNA
De fortes pluies vont faire leur retour dans le Nord, des orages sont attendus à Hanoi dimanche soir 14 juin. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Nord devrait connaître un épisode de fortes pluies généralisées du soir du 14 juin au 16 juin, certaines zones pouvant recevoir plus de 250 mm de précipitations.

Les experts météorologiques ont mis en garde contre un risque accru de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations localisées, notamment dans les régions montagneuses et de basse altitude.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les cumuls de pluie prévus pour cet épisode devraient osciller entre 70 et 150 mm sur la majeure partie des régions montagneuses et de moyenne altitude du Nord. Certaines localités pourraient enregistrer plus de 250 mm de précipitations.

Les experts météorologiques ont également averti que des pluies intenses dépassant 100 mm en seulement trois heures ne sont pas à exclure dans certaines zones.

La concentration de fortes pluies sur une courte période pourrait provoquer des crues soudaines le long des petits cours d’eau, des glissements de terrain en zone montagneuse et des inondations localisées dans les zones urbaines, résidentielles et industrielles où les systèmes de drainage risquent d’être saturés.

En réponse à ces prévisions, le Comité directeur national de la défense civile a demandé aux autorités locales des provinces du Nord, ainsi que des provinces de Thanh Hoa et de Nghê An dans le Centre-Nord, de mettre en œuvre des mesures de préparation.

Les autorités locales ont été invitées à suivre de près les prévisions et les alertes météorologiques concernant les fortes pluies, les crues soudaines, les glissements de terrain, les orages, la foudre, la grêle et les inondations, et à communiquer rapidement les risques aux populations.

Le Comité directeur national de la défense civile a exhorté les localités à préparer le personnel, le matériel et les plans d’intervention d’urgence afin de soutenir les habitants en cas d’incidents liés aux conditions météorologiques.

Les efforts de communication publique sont également renforcés afin de garantir que les habitants reçoivent en temps opportun les dernières prévisions et les consignes de sécurité en cas de fortes pluies, de crues soudaines, de glissements de terrain, d’orages et de grêle.

Les autorités ont conseillé aux habitants des zones montagneuses, des abords des cours d’eau ou des zones sujettes aux glissements de terrain de suivre attentivement les bulletins météorologiques. Il est fortement recommandé d’éviter de circuler sur les routes inondées, les passages à gué et les zones à risque de glissements de terrain pendant les périodes de fortes pluies. – VNA

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