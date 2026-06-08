Environnement

Deux bébés faisans du Vietnam ont vu le jour à Pairi Daiza en Belgique

À Pairi Daizi, on a vécu un riche printemps avec l’arrivée et la naissance de plusieurs espèces rares ou menacées, dont deux bébés faisans du Vietnam, une espèce considérée comme potentiellement éteinte à l’état sauvage.

Un faisan du Vietnam né au parc Pairi Daiza en Belgique. Photo diffusée par la VNA
Un faisan du Vietnam né au parc Pairi Daiza en Belgique. Photo diffusée par la VNA

Hanoi (VNA) – Deux bébés faisans du Vietnam, une espèce considérée comme potentiellement éteinte à l’état sauvage, viennent de naître au parc animalier Pairi Daiza en Belgique, représentant à la fois une joie pour les visiteurs et une victoire concrète pour la biodiversité mondiale.

Ces deux petites boules de plumes, rares et particulièrement vulnérables, figurent parmi les espèces les plus menacées au monde. La naissance de ces deux jeunes oiseaux est ainsi le résultat d’un travail attentif mené par les équipes animalières du parc hennuyer.

Afin d’optimiser les chances de réussite, les œufs ont d’abord été placés en incubateur dans des conditions parfaitement contrôlées. Dès les premiers signes d’éclosion, ils ont ensuite été remis dans le nid auprès de leurs parents.

Cette démarche a permis aux bébés faisans de venir au monde tout en bénéficiant du contact et des soins parentaux dès leurs premiers instants. Aujourd’hui, ils se développent en pleine santé dans la serre Tropicalia, sous l’attention constante de leurs parents.

Classée « en danger critique d’extinction » et peut-être même déjà disparue dans son milieu naturel, cette espèce fait l’objet d’un programme européen de conservation (EEP, pour EAZA Ex-situ Program), coordonné par l’EAZA, l’Association européenne des zoos et aquariums.

Cette année, dans le cadre d’un ambitieux projet de réintroduction, mené avec plusieurs partenaires internationaux, 20 individus ont ainsi été transférés au Vietnam , une avancée majeure rendue possible grâce à la coopération internationale.

Printemps riche en bonnes nouvelles

En ce printemps 2026, Pairi Daiza a également assisté à plusieurs naissances et arrivées remarquables d’espèces rares ou menacées, dont la naissance de deux rhinopithèques de Roxellane, un primate menacé que l’on peut observer uniquement à Pairi Daiza.

Le parc a aussi accueilli quatre makis cattas à Edenya, l’univers consacré à Madagascar. Menacés par la destruction de leur habitat naturel, ces lémuriens font l’objet d’une attention particulière dans les programmes de préservation.

Autre arrivée notable : celle de Manik, un jeune couscous des Célèbes né au Tierpark de Berlin. Ce marsupial originaire d’Indonésie reste extrêmement rare dans les parcs zoologiques européens et demeure encore peu étudié.

À travers ces naissances et ces échanges entre institutions spécialisées, Pairi Daiza souligne l’importance de la coopération internationale pour préserver des espèces dont l’avenir reste fragile. Derrière chaque nouveau-né se cache un enjeu majeur : maintenir des populations viables et améliorer les connaissances scientifiques nécessaires à leur survie. – VNA

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