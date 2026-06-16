Environnement

Après la vague de chaleur, la météo bascule vers un temps agité et perturbé

Après une vague de chaleur exceptionnelle, le Nord entre dans une période de fortes pluies généralisées, avec des averses maximales prévues les 16 et 17 juin, ce qui accroît les risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations urbaines localisées.

Après une vague de chaleur exceptionnelle dans le Nord, orages, pluies et nette baisse des températures sont à attendre. Photo: VNA
Après une vague de chaleur exceptionnelle dans le Nord, orages, pluies et nette baisse des températures sont à attendre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Nord entre dans la période la plus intense d’une vague de fortes pluies généralisée, avec les plus fortes averses à attendre les 16 et 17 juin, augmentant le risque d’inondations soudaines, de glissements de terrain et d’inondations urbaines localisées, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Des pluies modérées à fortes sont prévues dans les provinces montagneuses et de moyenne altitude du Nord du pays, du soir du 15 juin au 17 juin. Certaines zones pourraient connaître des averses intenses sur une courte période, accompagnées d’orages, de tourbillons, d’éclairs et de fortes rafales de vent.

Depuis le 14 juin, après une période prolongée de fortes chaleurs, des averses et des orages ont déjà touché plusieurs localités du Nord. Cette évolution signale l’arrivée d’une transition météorologique, avec des orages convectifs plus violents et plus fréquents attendus dans les semaines à venir.

Pic de précipitations prévu les 16 et 17 juin

Les météorologues annoncent que les pluies les plus intenses devraient se produire les 16 et 17 juin, principalement en fin d’après-midi, en soirée, durant la nuit et tôt le matin. Certaines zones montagneuses pourraient connaître des averses exceptionnellement fortes sur de courtes périodes.

La situation météorologique actuelle est due à une zone de convergence des vents en altitude, combinée aux fortes chaleurs accumulées lors des récentes vagues de chaleur, créant ainsi des conditions propices au développement rapide de systèmes nuageux convectifs.

Outre les provinces montagneuses, le delta du fleuve Rouge et la capitale Hanoi devraient également connaître des averses et des orages au cours des deux prochains jours. Des inondations localisées peuvent survenir dans les zones urbaines basses en cas de fortes pluies soudaines.

Risque accru d’inondations soudaines et de glissements de terrain

Les services météorologiques ont émis des alertes concernant le risque accru d’inondations soudaines le long des petits cours d’eau et des rivières, ainsi que de glissements de terrain dans les provinces montagneuses du Nord. Les zones présentant un relief escarpé, des sols instables ou des antécédents de glissements de terrain sont considérées comme particulièrement vulnérables.

Des pluies prolongées peuvent également provoquer des inondations localisées dans les zones basses, perturbant les transports, les activités agricoles et la vie quotidienne.

Les autorités locales ont été invitées à recenser les zones vulnérables et à élaborer des plans d’évacuation pour les résidents des zones à haut risque, si nécessaire. Il est fortement conseillé d’éviter de traverser les routes inondées, les gués, les berges et les itinéraires sujets aux glissements de terrain pendant les périodes de fortes pluies.

Retour de la pluie et des orages

Malgré les risques, les pluies devraient apporter un soulagement face à la chaleur persistante qui a touché le Nord ces derniers jours. Les températures devraient baisser de 3 à 5°C dans de nombreuses régions, offrant ainsi des conditions plus fraîches et plus agréables.

Cependant, les météorologues ont noté que le passage rapide d’une chaleur intense à de violents orages est l’une des caractéristiques marquantes de ce début de saison des pluies. Les habitants sont invités à suivre de près les prévisions météorologiques et les alertes aux catastrophes naturelles afin de prendre les précautions nécessaires.

Les prévisions actuelles indiquent que les pluies généralisées devraient persister jusqu’au 17 juin avant de s’atténuer progressivement à partir du 18 juin. Néanmoins, le Nord pourrait continuer à connaître des averses et des orages intermittents dans les prochains jours. – VNA

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