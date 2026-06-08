Environnement

Le Nord s’attend à de fortes pluies étendues après une vague de chaleur intense

Une masse d'air froid devrait toucher le Nord et le Centre-Nord à partir du soir du 8 juin, apportant des pluies modérées à très fortes et des orages généralisés, et mettant fin à la récente vague de chaleur qui sévit dans le Nord.

Le Nord se prépare à des pluies diluviennes généralisées en raison de l'influence d'un front froid tardif. Photo: VNA
Le Nord se prépare à des pluies diluviennes généralisées en raison de l'influence d'un front froid tardif. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Après plusieurs jours de températures caniculaires dépassant les 38-40°C, le Nord et le Centre-Nord sont confrontés à un épisode de fortes pluies généralisées, les météorologues mettant en garde contre de possibles crues soudaines, des glissements de terrain et de graves inondations urbaines dans plusieurs provinces.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, de fortes pluies sont attendues du soir du 8 juin au 10 juin dans le Nord-Ouest du pays et les régions septentrionales des provinces de Phu Tho et de Tuyên Quang. Les cumuls de pluie devraient osciller entre 80 et 160 mm, et dépasser localement les 300 mm.

Les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient également connaître des précipitations importantes de 60 à 120 mm, tandis que des endroits isolés pourraient recevoir plus de 200 mm.

D’autres régions du Nord devraient connaître des pluies modérées à fortes, avec des cumuls généralement compris entre 20 et 50 mm et pouvant dépasser 100 mm dans certaines zones.

Les météorologues ont averti que l’intensité des précipitations pourrait dépasser 100 mm en seulement trois heures à certains endroits, augmentant ainsi le risque d’inondations localisées dans les zones urbaines et résidentielles de basse altitude.

Ils expliquent ce phénomène par la compression d’une zone de basse pression vers le sud par une masse d’air froid. L’interaction entre cet air plus frais et l’atmosphère chaude et humide accumulée durant la vague de chaleur prolongée créera des conditions propices à des orages généralisés et à des intempéries.

Cette transition rapide d’une chaleur extrême à des pluies torrentielles est considérée comme inhabituelle pour le début juin, période où la chaleur est généralement dominante dans le Nord du pays. Toutefois, de fortes interactions atmosphériques ont provoqué un changement de temps spectaculaire en un laps de temps très court.

Face aux inquiétudes liées aux inondations et à la sécurité des infrastructures, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a émis une directive urgente enjoignant les localités à renforcer leurs mesures de préparation aux catastrophes.

Il leur a été demandé d’inspecter les réservoirs, les systèmes d’irrigation et les infrastructures hydrauliques vulnérables, notamment les barrages et les réservoirs en construction. Les réservoirs présentant des risques pourraient être contraints de limiter ou de suspendre leurs opérations de stockage d'eau.

Les autorités locales sont également invitées à actualiser leurs plans d’intervention d’urgence pour les zones exposées aux inondations, aux crues soudaines et aux glissements de terrain, tandis que les exploitants de réservoirs sont tenus de respecter les procédures opérationnelles approuvées afin de garantir la sécurité en aval.

Les résidents des zones concernées sont conseillés de suivre de près les prévisions météorologiques, de rester vigilants face aux orages, à la foudre et aux inondations, et de prévoir des solutions de secours en cas de coupures d’eau potable en milieu rural.

Les prévisions indiquent que les précipitations les plus importantes sont attendues entre la nuit du 8 juin et la fin de la journée du 10 juin. Bien que les précipitations devraient diminuer progressivement par la suite, les zones montagneuses pourraient continuer à être exposées à un risque élevé de crues soudaines et de glissements de terrain en raison de la saturation persistante des sols. – VNA

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