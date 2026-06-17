Environnement

Le monde animalier de Côn Dao, nouvelle star de la télévision

«Vietnam Wild Live», produit par la Télévision du Vietnam, part à la découverte de la vie de la faune sauvage dans le parc national de Côn Dao, à travers une narration calme et sans artifices, invitant à contempler la nature et à s’émerveiller du vivant.

Le projet télévisé «Vietnam Wild Live» permet de suivre chaque printemps la nidification et l’éclosion des œufs, jusqu’au premier envol des fauconneaux. Photo: Vietnam Wild Live
Le projet télévisé «Vietnam Wild Live» permet de suivre chaque printemps la nidification et l’éclosion des œufs, jusqu’au premier envol des fauconneaux. Photo: Vietnam Wild Live

Hanoi (VNA) – Pour la première fois, grâce à «Vietnam Wild Live», un projet télévisé novateur produit par la Télévision du Vietnam (VTV) et diffusé depuis le parc national de Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville, les téléspectateurs pourront observer la faune vietnamienne en direct.

Le programme sera diffusé sur VTVgo et les plateformes numériques de VTV de 12h30 à 14h30 du 25 au 30 juin, un temps d’antenne soigneusement calculée par l'équipe de production pour correspondre aux caractéristiques et aux rythmes biologiques plusieurs espèces représentatives telles que les tortues marines, les oiseaux et les mammifères rares.

Les spectateurs n’observeront pas seulement un instant précis, mais suivront le parcours complet des créatures : des œufs en attente d’éclosion aux défis naturels que représentent même les comportements les plus ordinaires.

Il n’y a pas de rebondissement et il n’est pas nécessaire de se précipiter, ce qui en fait une alternative paisible à l’intensité des séries à binge-watcher. Mais personne ne sait à l’avance ce qui va se passer. Une bébé tortue pourrait commencer à sortir du sable. Un oisillon pourrait bientôt émerger de l’œuf. Un aigle pourrait apparaître dans le ciel.

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Une plage de Côn Dao où les tortues marines viennent souvent pondre leurs œufs. Photo: VNA

Selon la journaliste Nguyên Thu Hà, directrice du département Sciences et Éducation de VTV, ce projet témoigne d’une volonté de rapprocher le public de la nature après des années de production d’émissions en direct couvrant l’actualité, le sport et les grands événements culturels.

« Ce projet vise à faire découvrir aux téléspectateurs la beauté des écosystèmes vietnamiens tout en les sensibilisant à la conservation de la nature et à la protection de la biodiversité », a-t-elle déclaré lors du lancement de l’émission.

L’idée de «Vietnam Wild Live» était en gestation depuis plusieurs années avant que le parc national de Côn Dao ne soit choisi comme premier lieu de tournage. Ce parc est considéré comme l’une des réserves protégées les plus importantes du Vietnam, abritant une grande diversité d’écosystèmes forestiers, marins et de zones humides.

En vue de la préparation du projet, l’équipe de production a passé plus d’un mois en 2025 à effectuer des relevés de terrain, à évaluer les réseaux de signalisation et à identifier les emplacements appropriés pour l’installation du matériel d’enregistrement.

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Une tortue marine retourne à la mer après avoir pondu ses œufs sur l'île de Hon Bay Canh. Photo: VNA

Des caméras spécialisées, des caméras de surveillance et des pièges photographiques ont été déployés dans différentes zones d’îles telles que Hon Bay Canh, Hon Trung, Hon Tre Lon, Hon Tre Nho et d’autres encore, afin d’enregistrer en continu l’activité de la faune sauvage.

Contrairement aux documentaires animaliers classiques, ce programme permettra aux téléspectateurs d’assister aux événements tels qu’ils se déroulent dans la nature, sans montage ni scénario préétabli.

« On peut s’asseoir n’importe où et observer en direct le spectacle de la nature. Ce n’est pas un film monté ; c’est la vie sauvage telle qu’elle se déroule », a partagé l’Artiste du Peuple, le réalisateur Nguyên Hoàng Lâm .

Le parc national de Côn Dao s’étend sur environ 20.000 hectares d’écosystèmes terrestres et marins. Cette zone protégée abrite plus de 1.000 espèces végétales, plus de 200 espèces animales terrestres et environ 1.700 espèces marines. Parmi elles figurent de nombreuses espèces rares et menacées, comme les tortues marines, les dugongs, les tortues imbriquées et de nombreuses espèces d’oiseaux endémiques.

Au-delà de son rôle de documentaire animalier, «Vietnam Wild Live» a pour vocation de sensibiliser le public aux efforts de conservation de la faune sauvage et de promouvoir la protection de la biodiversité et le patrimoine naturel du Vietnam.

Grâce à son modèle de diffusion en direct sur plusieurs jours depuis un environnement naturel isolé, ce projet devrait également ouvrir un nouveau chapitre pour la télévision animalière au Vietnam et faire découvrir la biodiversité du pays aux publics nationaux et internationaux. – VNA

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