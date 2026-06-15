Environnement

El Niño : l’inquiétant retour de l’enfant terrible du Pacifique

Le phénomène océanique revient avec un épisode potentiellement parmi les plus intenses jamais enregistrés. Il pourrait entraîner des températures supérieures à la moyenne à long terme et un déficit pluviométrique généralisé, notamment dans le Centre, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud.

Une rizière ravagée par la sécheresse dans le delta du Mékong. Un épisode El Niño très intense est susceptible d’accroître les risques de sécheresse, de pénurie d’eau et d’intrusion d’eau salée. Photo: VNP
Une rizière ravagée par la sécheresse dans le delta du Mékong. Un épisode El Niño très intense est susceptible d’accroître les risques de sécheresse, de pénurie d’eau et d’intrusion d’eau salée. Photo: VNP

Hanoi (VNA) – Après sa formation officielle, El Niño devrait avoir 60 à 65% de chances de se transformer en un phénomène très puissant, d’une intensité comparable à celle de l’épisode de 2015-2016 et susceptible de figurer parmi les plus forts depuis 1950, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

El Niño actuel s’est développé relativement rapidement. Les anomalies de température de surface de la mer dans la zone Niño 3.4 ont atteint le seuil de +0,5 degré Celsius en mai et se sont élevées à environ +0,7 degré Celsius début juin, indiquant que le phénomène s’est officiellement formé.

Le NCHMF se dit presque sûr qu’El Niño se formera et persistera à partir de juin 2026, continuera de se renforcer jusqu’à la fin de l’année 2026 et pourrait se prolonger jusqu’au début de 2027. La probabilité d’un El Niño très fort se situe actuellement autour de 60 à 65%, ce qui présente des similitudes avec l’événement de 2023 et une intensité comparable à celle d’El Niño de 2015-2016.

Si ce scénario se produit, le Vietnam risque de connaître des températures supérieures à la moyenne à long terme et un déficit pluviométrique généralisé, notamment dans le Centre, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud. Les risques de sécheresse, de pénurie d’eau et d’intrusion d’eau salée devraient donc s’accroître durant les derniers mois de 2026 et au début de 2027.

D’après le NCHMF, le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales touchant le Vietnam est généralement inférieur à la moyenne durant les années El Niño. Cependant, des tempêtes très violentes, susceptibles de causer des dégâts importants, peuvent toujours se produire ; il convient donc de rester vigilant face aux risques de catastrophes.

Si l’on se penche sur l’épisode El Niño de 2015-2016, l’un des plus violents depuis 1950, le pays a subi des vagues de chaleur prolongées et intenses, des déficits pluviométriques généralisés, une sécheresse sévère et une importante intrusion d’eau salée dans le delta du Mékong. Cet épisode a également été marqué par un nombre de tempêtes en Mer Orientale nettement inférieur à la moyenne à long terme.

Les températures nationales prévues pour les derniers mois de 2026 devraient être de 0,5 à 1,5 degré Celsius supérieures à la moyenne de long terme, tandis que celles d’octobre à décembre 2026 pourraient être de 1 à 2 degrés Celsius supérieures. Le Nord et le Centre devraient connaître des vagues de chaleur plus fréquentes que d’habitude, avec un risque de températures record.

El Niño réduit généralement les précipitations de 25 à 50% dans de nombreuses régions du pays, notamment sur la côte du Centre-Sud, dans les Hauts Plateaux du Centre et dans le Sud, augmentant ainsi le risque de sécheresse localisée ou généralisée. Cependant, malgré une baisse générale des précipitations, des cumuls de pluie records sur 24 heures restent possibles.

Le NCHMF a noté que plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes se sont produits durant les années où El Niño frappe, notamment les pluies historiques à Quang Ninh fin juillet 2015 et les inondations historiques à Quang Nam et Quang Ngai suite au typhon Ketsana à la fin septembre 2009. – VNA

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