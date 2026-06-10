Environnement

Le leader Tô Lâm appelle à transformer les défis climatiques en moteur de développement

Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, les défis liés au climat, à l’environnement et aux ressources naturelles ne doivent plus être considérés uniquement comme des obstacles à surmonter, mais également comme des leviers pour renouveler le modèle de croissance, faire émerger de nouveaux secteurs économiques, ouvrir de nouveaux champs de développement et créer de nouveaux avantages compétitifs pour le pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm préside la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés sur la mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA
Le secrétaire général et président Tô Lâm préside la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés sur la mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a déclaré mercredi 10 juin à Hanoi que la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique constituent l’un des piliers du nouveau modèle de développement défini par le 14e Congrès national du Parti.

Il a fait ces remarques lors d’une séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés sur la mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, datée du 3 juin 2013, sur la réponse proactive au changement climatique, le renforcement de la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Investir dans l’environnement, c’est investir dans l’avenir. Les investissements environnementaux et climatiques sont les investissements dans le développement durable, la santé de la population, la compétitivité de l’économie et dans l’avenir du pays, a-t-il plaidé.

Ce constat devrait marquer un changement profond de paradigme: passer d’une logique de réparation des conséquences et de réaction passive à une approche fondée sur la prévention précoce, le développement vert, le renforcement de la résilience dans une relation plus harmonieuse entre l’homme et la nature, et le développement durable pour les générations futures, a-t-il déclaré.

Il faut placer l’humain au centre de tous les objectifs, indices et solutions. L’objectif primordial n’est pas seulement d’atteindre les normes techniques, mais de garantir à la population un environnement sûr et sain, où sa santé, sa vie, ses moyens de subsistance et ses biens sont protégés des catastrophes naturelles et des risques climatiques, a-t-il poursuivi, ajoutant que la transition écologique doit être associée au bien-être social et aux moyens de subsistance durables, de sorte que les groupes vulnérables ne soient pas laissés pour compte.

Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, les défis liés au climat, à l’environnement et aux ressources naturelles ne doivent plus être considérés uniquement comme des obstacles à surmonter, mais également comme des leviers pour renouveler le modèle de croissance, faire émerger de nouveaux secteurs économiques, ouvrir de nouveaux champs de développement et créer de nouveaux avantages compétitifs pour le pays.

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Le secrétaire général et président Tô Lâm, s’exprime lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés sur la mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA

Il a également appelé à identifier clairement les domaines prioritaires susceptibles de générer des percées, notamment les énergies renouvelables, l’agriculture verte, les infrastructures d’adaptation climatique, les technologies environnementales et les activités économiques fondées sur les écosystèmes naturels.

Le plus haut dirigeant vietnamien a souligné que la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au changement climatique doivent s’inscrire dans l’objectif global de développement rapide et durable, de maintien d’un développement rapide et durable, d’une croissance exponentielle sur plusieurs années consécutives et la construction nationale fondée sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a demandé de préciser davantage les percées stratégiques, notamment dans les domaines institutionnel, scientifique, technologique et de la gouvernance nationale, tout en accélérant l’application des technologies stratégiques et la mise en place d’un système national de données numériques sur les ressources, l’environnement et le climat.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également recommandé de promouvoir l’application des technologies stratégiques conformément à la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, datée du 22 décembre 2024, sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Il a indiqué que l’environnement et le changement climatique sont des enjeux mondiaux ; il est donc nécessaire de faire preuve d’une position proactive, de participer activement aux mécanismes de coopération internationale et de tirer le meilleur parti des connaissances et expériences en matière de gouvernance, et des ressources internationales pour servir la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et la transition écologique. – VNA

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