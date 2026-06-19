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Actualité de la semaine : le Vietnam au Sommet des 35 ans du partenariat ASEAN-Russie

Le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur d’une coopération pragmatique et mutuellement bénéfique avec la Russie, à l’occasion du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie à Kazan.

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Le Premier ministre Le Minh Hung à Kazan
Le Premier ministre Le Minh Hung à Kazan
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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 12 au 19 juin 2026 :

Le Premier ministre Le Minh Hung à Kazan pour le Sommet commémoratif ASEAN-Russie

Programme de connectivité commerciale et d’investissement Vietnam-Russie à Kazan

Vingroup figure parmi les 30 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est, selon Fortune

Troisième édition du festival culturel « Bonjour Vietnam » à Paris

Le sud-coréen Dot veut faciliter l’accès des malvoyants à l’éducation au Vietnam./.

#Russie #ASEAN-Russie

Récents Podcasts

Actualité de la semaine : Quand 60.000 élèves font vibrer le Vovinam

Actualité de la semaine : Quand 60.000 élèves font vibrer le Vovinam

À Hô Chi Minh-Ville, 60.000 élèves ont uni leurs gestes et leurs voix pour offrir au monde la plus grande démonstration de Vovinam jamais réalisée. Un spectacle inédit, mêlant présence physique et connexion en ligne, qui vient d’entrer dans le livre des records. Bien plus qu’une performance sportive, cet événement célèbre la jeunesse vietnamienne, l’esprit d’unité et la vitalité d’un art martial qui continue de rayonner bien au-delà des frontières.

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Actualité de la semaine : Naufrage d’un bateau touristique à Ha Long

Actualité de la semaine : Naufrage d’un bateau touristique à Ha Long

Le Vinh Xanh 58, immatriculé QN-7105, a quitté le port international de passagers de Ha Long, dans le district de Bai Chay, vers 13h30 le 19 juillet avec 49 personnes à bord, dont 46 passagers et trois membres d’équipage. Le bateau a été frappé par un violent orage près de la grotte Dâu Gô, qui l’a fait chavirer en quelques minutes, précipitant tous les passagers dans une mer houleuse.

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