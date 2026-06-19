Actualité de la semaine : le Vietnam au Sommet des 35 ans du partenariat ASEAN-Russie

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 12 au 19 juin 2026 :

Le Premier ministre Le Minh Hung à Kazan pour le Sommet commémoratif ASEAN-Russie

Programme de connectivité commerciale et d’investissement Vietnam-Russie à Kazan

Vingroup figure parmi les 30 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est, selon Fortune

Troisième édition du festival culturel « Bonjour Vietnam » à Paris

Le sud-coréen Dot veut faciliter l’accès des malvoyants à l’éducation au Vietnam./.