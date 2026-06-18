Environnement

Le Vietnam veut renforcer son cadre juridique en matière d’environnement

Lors d’une réunion consacrée au projet de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné trois défis majeurs : les points noirs environnementaux dans les zones industrielles, la pollution de l’air et de l’eau dans les grandes villes, ainsi que la gestion des déchets et des eaux usées.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a présidé dans l’après-midi du 17 juin, au siège du gouvernement, une réunion consacrée au projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Le Cong Thanh, ce projet de loi vise à concrétiser rapidement et pleinement les nouvelles orientations du Parti en matière de protection de l’environnement, notamment celles définies par le 14e Congrès national du Parti ainsi que par les résolutions du Comité central relatives à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

L’un des axes majeurs du texte consiste à poursuivre la simplification des procédures administratives dans le domaine de l’environnement, en passant d’une logique de contrôle préalable à une approche davantage fondée sur le contrôle a posteriori et sur une gestion maîtrisée des risques. Le projet prévoit également de réduire les conditions d’investissement et d’activité jugées inutiles et de renforcer la décentralisation au profit des autorités locales.

Le texte entend aussi faire évoluer la gestion environnementale vers un modèle moderne fondé sur les données numériques, tout en faisant de la science, de la technologie et de l’innovation des moteurs du développement de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’économie bas carbone. Il prévoit par ailleurs de renforcer les dispositions relatives à la gestion de la qualité de l’environnement afin de prévenir les sources de pollution et d’améliorer les activités de prévision, d’alerte et de diffusion des informations, notamment concernant la qualité de l’eau et de l’air.

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a insisté sur trois grands enjeux : la persistance de points noirs environnementaux dans certaines zones industrielles, la dégradation de la qualité de l’air et des ressources en eau dans les grandes villes, ainsi que les insuffisances dans la gestion des déchets et le traitement des eaux usées dans les bassins fluviaux et les zones rurales.

Il a notamment appelé à promouvoir l’économie circulaire afin de réduire les émissions et d’utiliser plus efficacement les ressources, à mettre en place un cadre juridique pour le développement du marché du carbone au Vietnam, à renforcer les obligations des producteurs en matière de collecte et de recyclage des produits usagés dans le cadre du mécanisme de responsabilité élargie du producteur (REP), et à mieux articuler la protection de l’environnement avec la sécurité des ressources en eau, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique.

Soulignant le caractère essentiel de ces orientations, Ho Quoc Dung a demandé que la révision de la loi permette à la fois de créer un cadre juridique favorable au développement et de garantir les objectifs de durabilité. -VNA

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