Politique

Le modèle d’administration locale à deux niveaux salué par une experte chinoise

Selon la spécialiste chinoise Tao Yitao, le modèle vietnamien d’administration locale à deux niveaux constitue une initiative audacieuse de modernisation de la gouvernance. Cette réforme, visant à rationaliser l’appareil administratif et à rapprocher l’action publique des citoyens, pourrait améliorer l’efficacité de la gestion locale et renforcer la qualité des services publics.

La professeure senior Tao Yitao. Photo: VNA
La professeure senior Tao Yitao. Photo: VNA

Pékin (VNA) - La mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux au Vietnam témoigne d’une volonté politique forte de moderniser l’appareil d’État et de simplifier les mécanismes de gestion administrative, a estimé la professeure senior Tao Yitao, lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Tao Yitao, directrice du Centre chinois de recherche sur les zones économiques spéciales, considère cette réforme comme l’une des initiatives administratives les plus ambitieuses engagées par le Vietnam ces dernières années. Selon elle, l’intérêt principal du nouveau modèle réside dans le renforcement de l’efficacité d’une gouvernance plus horizontale. La suppression des échelons intermédiaires et la relation directe entre les autorités provinciales et les administrations communales devraient, en théorie, permettre de réduire sensiblement les coûts administratifs tout en accélérant la transmission et l’exécution des politiques publiques.

Elle souligne également que cette organisation favorise une allocation plus directe des ressources vers les échelons de base. En limitant les interventions intermédiaires, les moyens financiers et administratifs peuvent être mobilisés plus rapidement au profit des collectivités locales, améliorant ainsi la réactivité des services publics et les conditions de vie de la population.

D’un point de vue institutionnel, la réforme dépasse largement la simple rationalisation des structures administratives. Elle s’inscrit, selon la professeure Tao Yitao, dans une logique plus profonde de redistribution des compétences, des responsabilités et des coûts de transaction au sein de l’appareil d’État.

La spécialiste chinoise estime toutefois qu’il serait prématuré d’évaluer les résultats définitifs de cette réforme après seulement une année de mise en œuvre. Son caractère innovant réside précisément dans sa capacité à rompre avec un système administratif organisé depuis des siècles autour du niveau de district.

Selon elle, toute réforme administrative trouve en définitive son aboutissement dans une réforme de la gouvernance. Sans une véritable responsabilisation des autorités locales et sans un cadre juridique garantissant une répartition claire des responsabilités, la seule modification des niveaux administratifs ne suffirait pas à atteindre les objectifs fixés.

Afin d’assurer la réussite durable du nouveau modèle, la professeure Tao Yitao recommande au Vietnam de concentrer ses futurs efforts sur trois axes prioritaires.

Le premier consiste à établir une correspondance cohérente entre les compétences administratives, les ressources financières et les effectifs humains. Selon elle, lorsqu’une province délègue des responsabilités à une commune, cette délégation doit s’accompagner des ressources budgétaires nécessaires à leur mise en œuvre.

Le deuxième axe concerne l’accélération de la transformation numérique. La spécialiste estime que le Vietnam dispose d’un avantage lui permettant de développer rapidement des plateformes de gouvernement électronique et de gouvernance numérique. L’utilisation du big data, de l’informatique en nuage et des technologies numériques pourrait permettre aux autorités provinciales de suivre en temps réel les activités des communes et d’améliorer leur capacité de supervision sans créer de nouveaux niveaux administratifs.

Enfin, la priorité réside dans le renforcement des compétences des fonctionnaires locaux. La simplification de la structure administrative entraîne en effet une augmentation des responsabilités assumées par les administrations de base. La formation continue des cadres ainsi que l’attraction de professionnels qualifiés dans les domaines de la gestion financière, de l’urbanisme et des services publics apparaissent, selon elle, comme des conditions essentielles pour améliorer les capacités de planification, d’exécution et de gestion des situations d’urgence.

La professeure Tao Yitao s’est déclarée convaincue que la réforme produira des résultats positifs tant que le Vietnam maintiendra son orientation centrée sur l’être humain. Elle estime que cette nouvelle étape du développement institutionnel du pays contribuera à renforcer son attractivité, à favoriser son ouverture sur le monde et à mettre davantage en valeur les spécificités de son modèle de gouvernance. -VNA

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