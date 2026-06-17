Politique

Le Premier ministre vietnamien rencontre le chef de l'État du Tatarstan à Kazan

Le Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, a rencontré le chef de l'État du Tatarstan, Rüstam Minnikhanov, à Kazan le 16 juin après-midi (heure locale), dans le cadre de sa visite en Fédération de Russie pour assister au Sommet commémoratif ASEAN-Russie.

Le Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, (centre) et le chef de l'État du Tatarstan, Rüstam Minnikhanov. Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, (centre) et le chef de l'État du Tatarstan, Rüstam Minnikhanov. Photo : VNA


Kazan, 17 juin (VNA) – Le Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, a rencontré le chef de l'État du Tatarstan, Rüstam Minnikhanov, à Kazan le 16 juin après-midi (heure locale), dans le cadre de sa visite en Fédération de Russie pour assister au Sommet commémoratif ASEAN-Russie célébrant le 35ᵉ anniversaire des relations entre les deux parties.

Rüstam Minnikhanov s'est dit honoré d'accueillir à Kazan le Premier ministre Lê Minh Hung et la délégation vietnamienne, composée notamment de responsables de nombreux ministères et agences. Il s'est dit convaincu que ce voyage ouvrirait de nombreuses perspectives de coopération entre la République du Tatarstan en particulier et le Vietnam, et entre la Russie et le Vietnam en général.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung signe le livre d’or officiel au Kremlin de Kazan. Photo : VNA



Rüstam Minnikhanov a déclaré que, ces derniers temps, les relations entre les collectivités locales des deux pays se développaient de manière dynamique. Toutefois, le niveau et la contribution à la croissance économique et commerciale bilatérale restent insuffisants au regard du potentiel et des besoins de chaque pays, et les collectivités locales des deux nations ont encore une marge de progression importante pour renforcer efficacement leur coopération.

Il a souligné que la République du Tatarstan possède des industries de pointe telles que la fabrication de camions Kamaz, la chimie, l'aéronautique civile, la pétrochimie, le textile et les produits du bois. La région s'attache également à développer les petites et moyennes entreprises et les parcs industriels du secteur des technologies de l'information, créant ainsi plus de 45 000 emplois et générant 10 milliards de dollars de recettes annuelles.

La République du Tatarstan souhaite établir des relations avec les collectivités locales vietnamiennes, non seulement pour partager ses modèles de développement, mais aussi pour mettre en relation les entreprises et explorer les opportunités de coopération.

Exprimant son désir d'accueillir davantage de touristes vietnamiens en République du Tatarstan et de contribuer au renforcement de la compréhension entre les peuples russe et vietnamien, Rüstam Minnikhanov a suggéré au Vietnam d'envisager l'ouverture d'un consulat général à Kazan.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'est dit ravi de sa visite à Kazan, en République du Tatarstan, et a salué les préparatifs minutieux menés par la République du Tatarstan et Kazan pour le Sommet commémoratif ASEAN-Russie, un sommet d'envergure qui a réuni de nombreux dirigeants et experts de divers pays.

Il s'est dit convaincu que ce sommet donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique ASEAN-Russie en général, ainsi qu'aux relations entre les États membres de l'ASEAN, dont le Vietnam, et la Russie.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité les dirigeants et le peuple de la République du Tatarstan pour leur développement socio-économique et l'amélioration de leur niveau de vie ces dernières années.

Il a souligné que le Vietnam chérit son amitié traditionnelle et son partenariat stratégique global avec la Russie, et souhaite maintenir et renforcer la coopération dans divers domaines pour le bénéfice commun des deux nations, ainsi que pour la stabilité et le développement de la région et du monde.

Le Premier ministre a réaffirmé que lors de la visite officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam, en Russie et de sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique en mai 2025, les plus hauts dirigeants des deux pays ont partagé une vision et une détermination communes visant à renforcer la coopération bilatérale mutuellement avantageuse dans tous les domaines, conformément aux exigences de la nouvelle ère de développement.

Soulignant le rôle essentiel des collectivités locales et des entreprises dans ce processus, le Premier ministre Lê Minh Hung a déclaré que le Vietnam souhaitait coopérer avec les principales entreprises industrielles de la République du Tatarstan et que le gouvernement vietnamien s'engageait à créer toutes les conditions favorables à l'implantation durable et stable des entreprises russes, y compris celles du Tatarstan, au Vietnam.

Il a remercié l'administration de la République du Tatarstan et Rüstam Minnikhanov personnellement pour leur attention constante, la priorité accordée à la communauté vietnamienne du Tatarstan et les conditions favorables qu'ils mettent en place.

Le Premier ministre s'est félicité de la perspective que la République du Tatarstan trouve prochainement au Vietnam un lieu approprié pour établir des relations et explorer les possibilités de coopération dans les domaines où les deux pays ont des atouts et des besoins, tels que l'économie et le commerce, l'éducation et la formation, le tourisme et la culture.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a également encouragé les compagnies aériennes des deux pays à envisager le développement de nouvelles liaisons aériennes commerciales entre Kazan et Hanoï. - VNA

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#ASEAN-Russie #Premier ministre vietnamien #Lê Minh Hung
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