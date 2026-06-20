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La première juge vietnamienne au TIDM, un moteur pour l’intégration internationale

L’élection de la Professeure associée et Docteure Nguyen Thi Lan Anh au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer témoigne de la confiance accordée par la communauté internationale aux contributions responsables du pays aux affaires communes du monde.

De nombreux amis internationaux félicitent le Vietnam immédiatement après l’annonce des résultats du scrutin lors de la Conférence. Photo : VNA
De nombreux amis internationaux félicitent le Vietnam immédiatement après l’annonce des résultats du scrutin lors de la Conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’élection de la Professeure associée et Docteure Nguyen Thi Lan Anh au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035 constitue une étape marquante dans le processus d’intégration internationale du Vietnam et témoigne de la confiance accordée par la communauté internationale aux contributions responsables du pays aux affaires communes du monde.

À l’occasion de cette élection, le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que le TIDM figurait parmi les institutions juridictionnelles internationales les plus importantes en matière de droit international en général et de droit de la mer en particulier.

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La Conférence procède à un scrutin secret pour l’élection des juges. Photo : VNA



Créé en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), le Tribunal a, depuis plus de trois décennies, largement contribué au règlement pacifique des différends maritimes ainsi qu’à l’interprétation et à l’application uniformes de la Convention. Ses activités ont permis de consolider l’ordre juridique maritime et de promouvoir les relations d’amitié, de coopération et de développement entre les nations.

Selon le ministre, alors que les questions liées aux mers et aux océans sont de plus en plus étroitement associées à la paix, à la sécurité et au développement durable, le rôle des mécanismes juridictionnels internationaux tels que le TIDM ne cesse de gagner en importance. Ces dernières années, le Tribunal a également apporté des contributions significatives à l’examen de nouveaux enjeux mondiaux, notamment à travers son avis consultatif rendu en 2024 sur les obligations des États en matière de changement climatique en lien avec les mers et les océans.

Lê Hoài Trung a estimé que l’élection de Nguyen Thi Lan Anh avec l’un des scores les plus élevés parmi les candidats reflétait l’appréciation positive des États parties à l’UNCLOS et de la communauté internationale à l’égard de la volonté et de la capacité du Vietnam à contribuer à la promotion de la primauté du droit international, en particulier du droit international de la mer, dans un contexte marqué par de nouvelles évolutions dans ce domaine.

Ce résultat illustre également la pertinence et l’efficacité de la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Il témoigne aussi de l’engagement du pays en faveur du respect du droit international, de la Charte des Nations unies et de l’UNCLOS de 1982.

Le ministre a souligné que ce succès était le fruit de l’attention et des orientations des dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que de la coordination étroite des ministères, secteurs concernés et représentations vietnamiennes à l’étranger. Le large soutien accordé à la candidate vietnamienne traduit également la reconnaissance internationale des progrès accomplis par le Vietnam dans le domaine du droit international, notamment du droit de la mer, ainsi que des compétences professionnelles, de l’expérience et de la réputation de la candidate.

Selon lui, cette première élection d’une experte vietnamienne au TIDM est l’aboutissement d’un long processus d’intégration internationale, de formation de ressources humaines hautement qualifiées et de participation active à la diplomatie multilatérale. Elle marque une nouvelle étape dans l’intégration juridique internationale du Vietnam et reflète le prestige, les capacités de contribution et la position croissante du pays sur la scène internationale.

Abordant les perspectives ouvertes par cet événement, Lê Hoài Trung a souligné que le monde faisait aujourd’hui face à de nombreux défis globaux complexes, notamment le changement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire ainsi que la gouvernance des mers et des océans. Dans ce contexte, le multilatéralisme, la coopération internationale et le respect du droit demeurent des moyens essentiels permettant aux États, en particulier aux pays en développement, de protéger leurs intérêts légitimes tout en contribuant au bien commun.

En tant qu’État côtier, le Vietnam est étroitement attaché à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la sûreté, à la liberté de navigation et au développement durable. Le pays continuera de travailler avec les autres nations pour promouvoir la mise en œuvre intégrale de l’UNCLOS de 1982, considérée comme la « Constitution des océans », favoriser le règlement pacifique des différends, renforcer la coopération maritime, protéger l’environnement marin et assurer une exploitation durable des ressources océaniques.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a indiqué que cette élection constituait également une mise en œuvre concrète de la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès national du Parti et précisée dans la Résolution n°06 récemment promulguée par le Bureau politique. Elle créera un nouvel élan pour rendre l’action extérieure du Vietnam plus proactive, plus substantielle et plus efficace, contribuant ainsi aux efforts internationaux visant à préserver un ordre mondial fondé sur le droit, l’équité et la transparence.

Il a ajouté que l’intégration internationale du Vietnam entrerait dans une nouvelle phase, marquée par le passage d’une simple participation à une contribution plus active à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes et règles internationales, sur la base des intérêts nationaux, du respect du droit international et des intérêts communs de la communauté internationale.

Le ministre s’est déclaré convaincu que Nguyen Thi Lan Anh exercerait ses fonctions de juge de manière indépendante, impartiale et conformément au statut du Tribunal ainsi qu’aux dispositions de l’UNCLOS. Grâce à ses qualités personnelles, à son expérience et à ses compétences reconnues, elle devrait apporter une contribution positive aux activités du TIDM et au développement du droit international.

Cette réussite constitue également une source d’encouragement pour les experts vietnamiens appelés à participer plus activement aux institutions juridiques internationales, tout en stimulant la formation, la recherche et le développement du droit international au Vietnam.

Le ministère des Affaires étrangères poursuivra sa coordination étroite avec les organismes concernés afin de renforcer l’efficacité de la participation du Vietnam aux institutions multilatérales, notamment aux mécanismes juridiques internationaux. Il continuera parallèlement à investir dans la formation d’une nouvelle génération de cadres et d’experts dotés de solides compétences professionnelles et aptes à évoluer dans un environnement international.

Selon Lê Hoài Trung, le fait que le Vietnam compte pour la première fois une juge au TIDM constitue non seulement une nouvelle source de fierté pour la diplomatie vietnamienne, mais également un puissant moteur pour améliorer encore la qualité de l’intégration internationale du pays et renforcer sa capacité à contribuer aux affaires communes de la région et du monde.- VNA

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