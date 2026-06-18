Politique

Vietnam - Canada : renforcer la coopération pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur

Le Vietnam et le Canada disposent d’importants potentiels de coopération dans les secteurs de l’énergie, de l’innovation, de la croissance verte et des hautes technologies. Les deux pays entendent tirer davantage parti du CPTPP pour approfondir leur partenariat et ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (à droite), remet un cadeau souvenir à l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (à droite), remet un cadeau souvenir à l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 18 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, à l’occasion du début de son mandat.

Par l’intermédiaire du diplomate, Tran Thanh Man a adressé ses salutations à la gouverneure générale du Canada, aux présidents de la Chambre des communes et du Sénat ainsi qu’au peuple canadien. Il a également salué les efforts de l’ambassadeur en faveur du développement des relations entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien s’est félicité des progrès substantiels du partenariat global Vietnam-Canada. Les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et la coopération à différents échelons se poursuivent efficacement, renforçant la compréhension et la confiance mutuelles. Le commerce bilatéral a atteint 8,6 milliards de dollars en 2025, faisant de chaque pays un partenaire économique important pour l’autre. La coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’éducation continuent également de se développer. Les relations entre les organes législatifs des deux pays enregistrent, elles aussi, des résultats concrets, notamment grâce à la création de groupes parlementaires d’amitié.

Réaffirmant que le Vietnam considère le Canada comme l’un de ses partenaires importants, Tran Thanh Man a souligné que les deux pays partagent de nombreux intérêts communs en matière de paix, de stabilité, d’État de droit, de diversification et de multilatéralisme. Ils disposent également d’importants potentiels de coopération dans les secteurs de l’énergie, de la croissance verte, de l’innovation et des hautes technologies.

Selon lui, les deux parties devraient exploiter davantage les avantages offerts par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) afin d’élargir la coopération dans tous les domaines et de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, sur la base d’intérêts mutuels, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Le président de l’Assemblée nationale a invité l’ambassadeur à promouvoir une coopération plus substantielle dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’économie verte et de la formation de ressources humaines de haute qualité.

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Panorama de la réception. Photo: VNA

Sur le plan parlementaire, il a remercié le Canada pour son soutien au perfectionnement du cadre juridique vietnamien et au renforcement des capacités des organes législatifs, tout en appelant à intensifier les échanges de délégations et la coopération entre commissions spécialisées.

Pour sa part, Jim Nickel a salué les nouvelles orientations de développement et d’intégration internationale du pays, se déclarant convaincu que le Vietnam continuerait à renforcer sa position sur la scène internationale.

L’ambassadeur a affirmé que le Canada considérait le Vietnam comme un partenaire clé au sein de l’ASEAN et un pont important pour le renforcement des relations entre Ottawa et le bloc régional. Face aux défis actuels du contexte international, il a souligné les intérêts communs des deux pays dans le maintien de la paix, de la stabilité, du libre-échange, d’un ordre international fondé sur le droit et de l’autonomie stratégique.

Il a enfin réaffirmé l’engagement du Canada à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que les chaînes d’approvisionnement durables, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la lutte contre le changement climatique et les échanges parlementaires, tout en poursuivant une coordination étroite dans les enceintes multilatérales, notamment au sein du CPTPP et de l’APEC. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Canada #Vietnam #Tran Thanh Man #président de l'AN #ambassadeur canadien
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