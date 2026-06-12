Politique

Le Vietnam et le Canada veulent élargir leur coopération dans plusieurs domaines clés

Le Canada souhaite renforcer et élargir sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de la durabilité des chaînes d’approvisionnement, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique...

Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle, et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA
Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle, et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle, a reçu le 11 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel.

L’hôte a salué les efforts de l’ambassadeur et de l’ambassade du Canada visant à promouvoir la coopération entre les ministères, les localités et les milieux d’affaires des deux pays.

Tran Sy Thanh s’est félicité du développement vigoureux des relations entre le Vietnam et le Canada, marqué par des échanges de haut niveau et des visites régulières, une croissance rapide du commerce bilatéral, la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi qu’un approfondissement de la collaboration dans les domaines de la science, de la technologie, de l’éducation et de la formation.

Selon lui, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 8,6 milliards de dollars en 2025.

Réaffirmant que le Canada figure parmi les partenaires importants du Vietnam, Tran Sy Thanh a souligné que les deux pays partagent de nombreux intérêts communs et disposent d’un potentiel considérable pour développer davantage une coopération bénéfique aux deux parties.

Il a remercié le Canada pour son soutien concret au processus de développement du Vietnam et a appelé le gouvernement canadien à poursuivre le partage d’expériences et l’assistance dans les domaines de la réforme judiciaire, du développement juridique et institutionnel ainsi que de la lutte contre la corruption.

Pour sa part, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a réaffirmé que son pays considère le Vietnam comme un partenaire clé au sein de l’ASEAN, soulignant que les relations bilatérales reposent sur des bases solides et offrent d’importantes perspectives d’expansion et de consolidation.

L’ambassadeur a également mis en avant l’importance du rôle du Vietnam en tant que président de la Commission de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026, ainsi qu’en tant qu’hôte de la Semaine des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027.

Dans ce contexte, le Canada souhaite renforcer et élargir sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de la durabilité des chaînes d’approvisionnement, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, de la lutte contre le changement climatique, de l’application des lois et de la coordination au sein des forums internationaux, a-t-il déclaré. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Canada Canada
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