Hanoï devrait contribuer davantage à l’objectif de croissance nationale, selon le PM

​Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, dans l’après-midi du 11 juin à Hanoï, une séance de travail avec le Comité permanent du Comité municipal du Parti de Hanoï consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des missions de développement socio-économique de la capitale.

Les discussions ont porté sur plusieurs dossiers prioritaires, notamment la réalisation de l’objectif d’une croissance à deux chiffres, le décaissement des investissements publics, la mise en fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’application de la Résolution n°57 (transformation numérique) ainsi que la levée des difficultés et obstacles affectant les projets en suspens.

Selon un rapport présenté par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, le PIB de Hanoï a progressé de 7,87 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, un niveau supérieur à la moyenne nationale (7,83 %), mais inférieur à l’objectif fixé (10,23 %).

Les recettes budgétaires ont atteint près de 57 % des prévisions annuelles, tandis que le décaissement des investissements publics s’est élevé à environ 48.000 milliards de dôngs (1,82 milliard de dollars), soit près de 40 % du plan. Les secteurs du commerce, des services et du tourisme ont maintenu une croissance soutenue. Les ventes au détail et les recettes des services à la consommation ont augmenté de 13 %, les nouveaux investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint près de trois milliards de dollars et le nombre de visiteurs internationaux a dépassé trois millions, en hausse de près de 33 % sur un an.

La capitale accélère également l’application de la Loi sur la capitale, le développement des infrastructures stratégiques, ainsi que la mobilisation des ressources pour la croissance. Hanoï a lancé huit projets majeurs et poursuit plusieurs projets stratégiques de grande envergure dans les domaines urbain, technologique, sanitaire, sportif et des services de haute qualité.

La ville figure parmi les localités pionnières dans la mise en œuvre de la Résolution n°57, le développement de l’administration numérique et de la science et de la technologie. Le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière globalement stable, tandis que les procédures administratives continuent d’être simplifiées.

S'exprimant lors de la séance de travail, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que, compte tenu de son statut de centre politique et administratif du pays, Hanoï devait se fixer des objectifs et des standards plus élevés afin de contribuer davantage au développement national. Avec une économie représentant 12,5 % du PIB national en 2025, chaque point de croissance supplémentaire de la capitale constitue une contribution importante à l’objectif national d’une croissance à deux chiffres.

Le chef du gouvernement a demandé à la ville de poursuivre la mise en œuvre efficace des résolutions et conclusions du Parti et du gouvernement, ainsi que de la Loi sur la capitale. Il a également insisté sur le renforcement des liens entre Hanoï et les provinces de la Région capitale ainsi que du delta du fleuve Rouge, notamment dans les domaines des infrastructures de transport, de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources en eau et de la lutte contre la pollution atmosphérique.

Sur le plan économique, Le Minh Hung a demandé la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de croissance de 11 % en 2026. Il a appelé les autorités de la capitale à actualiser régulièrement les scénarios de croissance pour le second semestre 2026, à fixer des objectifs précis aux différents services, secteurs et à attribuer aux responsables municipaux le suivi direct de toutes les activités.

Selon lui, Hanoï doit exploiter pleinement les potentiels de croissance encore disponibles dans les industries de transformation et de fabrication, le commerce et les services, la finance, la banque et les assurances, les transports et la logistique, ainsi que la construction et l’immobilier. Dans le même temps, il est nécessaire de soutenir la production et les activités économiques, de garantir l’approvisionnement en marchandises et matières premières, de maîtriser l’inflation et de préserver la stabilité du marché.

Le chef du gouvernement a particulièrement insisté sur l’importance de mobiliser et d’utiliser efficacement toutes les ressources disponibles pour le développement. Il a demandé à la ville de réduire d’au moins 10 % les dépenses courantes afin de dégager davantage de ressources en faveur de l’investissement et de la protection sociale.

Il a également appelé à optimiser l’utilisation des ressources foncières, à améliorer l’efficacité des investissements publics. Hanoï devra renforcer son attractivité pour les IDE, l’aide publique au développement (APD) et les financements bancaires, tout en étudiant la possibilité d’émettre des obligations de la capitale destinées aux grands projets stratégiques.

Concernant les questions liées au bien-être social, lez chef du gouvernement a appelé Hanoï à mettre en œuvre de manière coordonnée les solutions destinées à lutter contre la pollution de l’air et de l’eau, les embouteillages, les inondations urbaines et les déchets, avec l’objectif de résoudre l’essentiel de ces problèmes dès 2026.

En matière de réforme administrative, il a demandé une réduction immédiate de 50 % des procédures administratives concernant les habitants et les entreprises, un renforcement de l’interconnexion avec les bases de données nationales et une accélération du traitement numérique des dossiers. L’objectif fixé est que 100 % des services publics éligibles soient accessibles intégralement en ligne à partir du troisième trimestre 2026.

Le ministre des Finances Ngo Van Tuan à la réunion. Photo : VNA

S’agissant du secteur privé, le Premier ministre a estimé qu’il devait devenir l’un des principaux moteurs de l’économie. Il a appelé à la mise en œuvre de mesures ambitieuses pour encourager son développement, tout en renforçant l’attraction sélective des investissements dans les domaines de la recherche-développement, des hautes technologies, des technologies propres et respectueuses de l’environnement.

Concernant le logement social, il a salué les projets de logements locatifs que Hanoï s’apprête à lancer, tout en appelant à étudier des mécanismes spécifiques pour le développement, la gestion et le financement du logement social locatif à l’échelle nationale.

Insistant sur le rôle stratégique de la science, de la technologie et de l’innovation, Le Minh Hung a demandé une mise en œuvre résolue de la Résolution n°57-NQ/TW. Il a appelé au développement des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées, les semi-conducteurs, la robotique, l’automatisation, l’aérospatiale, la cybersécurité et les technologies quantiques. Il a également demandé d’accélérer la construction d’une ville intelligente et d’infrastructures numériques modernes, avec pour objectif que l’économie numérique représente environ 22 % du PIB de la capitale d’ici à la fin de 2026.

Selon lui, Hanoï doit devenir le principal centre national de science, de technologie et d’innovation, tout en acquérant une position reconnue à l’échelle asiatique. La ville devra valoriser le rôle de la Technopole de Hoa Lac, du Centre national d’innovation, des universités, des instituts de recherche et des entreprises technologiques. Elle devra également développer des ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et du ferroviaire, tout en mettant en place des mécanismes spécifiques destinés à attirer les experts, scientifiques et talents vietnamiens et étrangers.

Sur le plan environnemental, le Premier ministre a demandé l’élaboration d’un programme global de protection de l’environnement, le traitement définitif des principaux foyers de pollution, l’amélioration de la qualité de l’air dans les zones urbaines, le développement d’installations modernes de traitement des déchets et des eaux usées ainsi que la mise en place progressive de zones à faibles émissions à partir de la fin de l’année 2026.

Dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, il a proposé l’organisation d’examens médicaux périodiques et de dépistages gratuits pour la population au moins une fois par an, la généralisation des dossiers médicaux électroniques dans tous les hôpitaux, le développement de modèles de prise en charge des personnes âgées associés à l’économie des seniors, ainsi que la réservation de terrains destinés à la construction d’établissements scolaires afin de réduire la surcharge des classes. Il a également appelé à la poursuite effective des politiques de protection sociale ainsi que des politiques en faveur des minorités ethniques et des religions.

Enfin, le Premier ministre a demandé à Hanoï de garantir le fonctionnement efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux, d’accélérer la gestion des biens publics et des bâtiments administratifs excédentaires, de renforcer la discipline administrative tout en encourageant l’innovation, ainsi que de protéger les cadres osant prendre des initiatives et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général.

En matière de construction du Parti et du système politique, il a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités de direction et la combativité des organisations du Parti, de bâtir une administration publique transparente et responsable, de promouvoir l’exemplarité des dirigeants et de consolider les forces armées de la capitale. - VNA

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