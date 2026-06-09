Société

Le Vietnam soutient l’essor des véhicules électriques avec une exonération prolongée jusqu’à fin 2030

Ce texte prolonge officiellement l’application d’un taux de 0 % pour les frais d’immatriculation des voitures électriques à batterie, et ce jusqu’au 31 décembre 2030. Cette mesure, qui modifie les dispositions du décret n° 10/2022/ND-CP, entrera en vigueur le 1er mars 2027, date à laquelle elle remplacera le décret n° 51/2025/ND-CP.

Le Vietnam prolonge officiellement l’application d’un taux de 0 % pour les frais d’immatriculation des voitures électriques à batterie, et ce jusqu’au 31 décembre 2030. Photo: VNA
Le Vietnam prolonge officiellement l’application d’un taux de 0 % pour les frais d’immatriculation des voitures électriques à batterie, et ce jusqu’au 31 décembre 2030. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de promotion de la mobilité durable avec la promulgation, le 8 juin 2026, du décret n° 202/2026/ND-CP.

Ce texte prolonge officiellement l’application d’un taux de 0 % pour les frais d’immatriculation des voitures électriques à batterie, et ce jusqu’au 31 décembre 2030. Cette mesure, qui modifie les dispositions du décret n° 10/2022/ND-CP, entrera en vigueur le 1er mars 2027, date à laquelle elle remplacera le décret n° 51/2025/ND-CP.

Selon le ministère des Finances, cette politique fiscale incitative vise avant tout à réduire la pollution atmosphérique liée aux émissions des transports tout en encourageant les investissements industriels dans la production de véhicules propres et les consommateurs dans l’achat des véhicules électriques.

Pour rappel, le pays avait instauré une première phase de gratuité dès 2022 pour une durée de trois ans, suivie d’une réduction de 50 % par rapport aux véhicules thermiques, avant de décider, face aux enjeux climatiques, de pérenniser cette exonération totale jusqu’en février 2027.

Cette décision s’inscrit dans un contexte mondial marqué par une expansion rapide du marché des véhicules électriques, avec plus de 17 millions d’unités vendues en 2024 et des projections dépassant les 20 millions en 2025. De nombreux pays s’orientent vers l’interdiction progressive des moteurs thermiques, tout en encourageant le recours aux énergies propres.

La mise en œuvre de ce taux préférentiel a déjà démontré son efficacité au cours des dernières années, tant sur le plan environnemental que sur celui des consommateurs, des producteurs et des recettes de l’État. La prolongation de ce dispositif jusqu’à la fin de la décennie contribue ainsi à lever les obstacles, à soutenir le développement des véhicules électriques et à accélérer la transition vers une mobilité plus écologique et durable.-VNA

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