Politique

Le Vietnam et le Japon renforcent leur partenariat stratégique global

Dans le cadre de sa visite au Japon et de sa participation à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie à Tokyo, le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu a rencontré, le 10 juin, le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu.

Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu (gquche) et le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu (gquche) et le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Dans le cadre de sa visite au Japon et de sa participation à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie à Tokyo, le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu a rencontré, le 10 juin, le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu.

Lors de l’entretien, Lê Tiên Châu s’est félicité du développement substantiel et global du Partenariat stratégique global Vietnam–Japon, fondé sur un haut niveau de confiance politique. Il a souligné que la visite officielle effectuée au Vietnam par la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au début du mois de mai constituait une étape importante, ouvrant de nouvelles perspectives pour approfondir davantage les relations bilatérales.

Le vice-Premier ministre a exprimé sa gratitude pour l’accompagnement constant du Japon ainsi que pour ses contributions significatives au développement socio-économique du Vietnam au cours des dernières années. Il a également salué le rôle croissant joué par le Japon dans les affaires régionales et internationales, notamment à travers ses initiatives dans les domaines de la transformation numérique et de la sécurité énergétique.

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Lors de la rencontre. Photo : VNA



Lê Tiên Châu a indiqué que l’un des principaux objectifs de sa visite au Japon, outre sa participation à la Conférence sur l’avenir de l’Asie, était de promouvoir la mise en œuvre des engagements et accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, en particulier ceux issus de la récente visite au Vietnam de la Première ministre Takaichi Sanae.

Dans cet esprit, il a proposé aux deux parties de continuer à renforcer la confiance politique et à dynamiser les mécanismes de coopération existants, notamment le Comité de coopération Vietnam–Japon. Il a également plaidé pour une étroite coordination en vue de l’organisation réussie du deuxième Forum de coopération entre les collectivités locales vietnamiennes et japonaises, prévu en 2026 à Huê.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs souhaité que le ministère japonais des Affaires étrangères poursuive sa coopération avec le Vietnam dans la simplification des procédures d’entrée pour les citoyens vietnamiens. Cette mesure contribuerait, selon lui, à atteindre l’objectif de doubler les flux touristiques entre les deux pays dans les années à venir.

Évoquant ses souvenirs du Vietnam lors de sa participation au Sommet de l’APEC à Dà Nang en 2017 en tant que ministre chargé de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), Motegi Toshimitsu a souligné l’importance accordée par le Japon au rôle du Vietnam dans la mise en œuvre de la Vision pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP).

Le chef de la diplomatie japonaise a également salué les contributions positives de la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant au Japon, notamment dans la préfecture de Tochigi, dont il est originaire. Il a exprimé son souhait de voir se développer davantage la coopération entre les collectivités locales et les échanges entre les peuples des deux pays.

Motegi Toshimitsu a affirmé que le Japon travaillerait en étroite coordination avec le Vietnam afin de concrétiser les accords conclus par les dirigeants des deux pays, à travers le renforcement des échanges de délégations de haut niveau, des contacts entre les populations et des projets de coopération économique. Il a notamment cité l’Université Vietnam–Japon ainsi que la coopération dans le domaine consulaire parmi les projets prioritaires.

Saluant la coordination étroite entre les deux pays dans les enceintes régionales et internationales, le ministre japonais a exprimé le souhait de poursuivre cette coopération sur les questions régionales et mondiales d’intérêt commun.

À cette occasion, Motegi Toshimitsu a également fait part de son intention d’effectuer une visite au Vietnam dans les meilleurs délais afin de poursuivre les échanges et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.- VNA

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