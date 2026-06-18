Politique

Le Vietnam réaffirme le rôle essentiel des femmes dans l’édification d’une paix durable

Lors d’un débat du Conseil de sécurité de l’ONU, le Vietnam a souligné le rôle incontournable des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, tout en réaffirmant son engagement en faveur de l’agenda "Femmes, Paix et Sécurité".

Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Photo: VNA
Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Photo: VNA

New York (VNA) - Le 17 juin, au siège des Nations unies à New York, le Conseil de sécurité a organisé un débat public sur les femmes, la paix et la sécurité, intitulé "La paix se décide avec les femmes : sortir des conflits en renforçant leur participation".

Présidée par la ministre colombienne des Affaires étrangères, Rosa Yolanda Villavicencio, au nom de la présidence colombienne du Conseil de sécurité pour le mois de juin, la réunion a rassemblé de nombreux États membres de l’ONU.

À cette occasion, la directrice exécutive de l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), Sima Bahous, a souligné que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes constituaient l’un des moyens les plus efficaces de parvenir à une paix durable. Plusieurs pays ont regretté que, malgré les conséquences particulièrement lourdes des conflits sur les femmes, celles-ci demeurent insuffisamment représentées dans les processus de paix. Elles ont appelé à garantir leur participation à toutes les étapes des négociations, de la médiation et de la reconstruction postconflit, ainsi qu’à renforcer le soutien aux initiatives portées par les femmes.

Prenant la parole lors du débat, le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a souligné que si les accords de paix peuvent mettre fin aux guerres, une paix durable doit être bâtie au sein des familles, des communautés, des institutions et de l’économie, où les femmes jouent un rôle irremplaçable.

Il a rappelé que l’agenda "Femmes, Paix et Sécurité" constituait une priorité constante du Vietnam. Il a notamment évoqué la résolution 1889 du Conseil de sécurité sur le rôle des femmes dans les situations postconflit, promue par le Vietnam en 2009, ainsi que l’adoption en 2024 du premier Plan d’action national sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, accompagné de nombreuses politiques visant à renforcer la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale.

Nguyen Minh Vu a insisté sur la nécessité de considérer les femmes non seulement comme des victimes des conflits, mais aussi comme des artisanes de paix et des bâtisseuses d’un avenir plus durable et inclusif. Il a appelé la communauté internationale à promouvoir leur participation pleine, égale et substantielle aux négociations de paix et aux processus décisionnels, à investir davantage dans la santé, l’éducation et l’autonomisation économique des femmes dans les contextes postconflit, ainsi qu’à soutenir les initiatives de réconciliation et de consolidation de la paix dirigées par des femmes. Il a également plaidé pour un renforcement de leur rôle dans les domaines émergents tels que la transformation numérique, l’enseignement des STEM et l’adaptation au changement climatique.

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Panorama du débat. Photo: VNA

Le même jour, lors du Segment des affaires humanitaires du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), Nguyen Minh Vu a réaffirmé que l’action humanitaire devait être menée dans le respect de la Charte des Nations unies, du droit international humanitaire, de la souveraineté des États et de la protection des civils.

Soulignant l’engagement du Vietnam en faveur des efforts humanitaires internationaux, il a rappelé la contribution du pays au Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF), aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ainsi qu’à la coopération de l’ASEAN en matière de gestion des catastrophes. Il a également appelé la communauté internationale à traduire l’esprit de solidarité en actions concrètes, afin de garantir que l’action humanitaire reste au cœur de tous les efforts de réponse. -VNA

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