Politique

Le Vietnam rejoint un nouveau groupe de l’ONU contre la traite des êtres humains liée aux technologies

Le Groupe des Amis à l’ONU sur la lutte contre la traite des êtres humains facilitée par les technologies est un mécanisme informel de coopération entre États.

Lors de la cérémonie du lancement du Groupe des Amis à l’ONU sur la lutte contre la traite des êtres humains facilitée par les technologies. Photo : VNA
Lors de la cérémonie du lancement du Groupe des Amis à l’ONU sur la lutte contre la traite des êtres humains facilitée par les technologies. Photo : VNA

New York (VNA) – Le 12 juin, au siège des Nations unies à New York, s’est tenue la cérémonie officielle de lancement du Groupe des Amis à l’ONU sur la lutte contre la traite des êtres humains facilitée par les technologies (Group of Friends for Combating Technology-Facilitated Trafficking in Persons).

Cette initiative, portée par la République de Corée avec l’appui de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a suscité une large adhésion parmi les États membres de l’ONU.

Dans son allocution d’ouverture, Monica Juma, directrice exécutive de l’ONUDC et directrice générale de l’Office des Nations unies à Vienne, a souligné que la traite des êtres humains constitue l’une des formes les plus graves de criminalité transnationale et porte atteinte à la dignité humaine. Dans un contexte marqué par l’essor rapide des technologies numériques, les réseaux criminels exploitent de plus en plus Internet, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies et diverses plates-formes numériques pour recruter, contrôler et exploiter leurs victimes, tout en dissimulant les flux financiers illicites.

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L’ambassadeur Do Hung Viet (au milieu) chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo : VNA

Les représentants de nombreux pays ont partagé leurs expériences dans la lutte contre les escroqueries en ligne, les faux recrutements, l’exploitation sexuelle dans le cyberespace et les activités des centres de cybercriminalité. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer le partage d’informations, la coordination des enquêtes transfrontalières, la coopération avec le secteur privé et l’adoption d’une approche centrée sur les victimes.

Intervenant lors de cette cérémonie, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a indiqué que le Vietnam est également confronté à une recrudescence des cas de traite liés à de fausses offres de recrutement diffusées en ligne. Face à la sophistication croissante des méthodes employées par les réseaux criminels, il a souligné que la technologie doit faire partie intégrante de la réponse globale. Le Vietnam privilégie ainsi la transformation numérique, l’exploitation des données et l’innovation technologique afin de renforcer l’efficacité de la prévention, des enquêtes, de l’identification et de l’assistance aux victimes.

Le diplomate a réaffirmé que le Vietnam attache de l’importance à la coopération avec les autres États, l’ONU, l’ONUDC et l’ensemble des partenaires concernés. Il a estimé que la participation de plusieurs pays de l’ASEAN en tant que membres fondateurs témoigne de l’engagement collectif de la région dans la mise en œuvre de la Convention de l’ASEAN contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Do Hung Viet a également souligné l’importance de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, également connue sous le nom de Convention de Hanoï, en tant que cadre juridique de référence pour renforcer la coopération internationale face aux infractions liées aux technologies, y compris la traite des êtres humains. Il a appelé les États à poursuivre les processus de signature et de ratification afin de permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais.

Le Groupe des Amis à l’ONU sur la lutte contre la traite des êtres humains facilitée par les technologies est un mécanisme informel de coopération entre États. Il vise à sensibiliser la communauté internationale, à promouvoir le dialogue, à partager les bonnes pratiques et à renforcer la coopération entre les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé et les entreprises technologiques.

Ce groupe réunit 23 pays membres fondateurs issus de toutes les régions du monde, dont le Vietnam. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #ONU #traite des êtres humains #ONUDC
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