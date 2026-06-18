Environnement

Énergies renouvelables : le Vietnam et le Brésil renforcent leur partenariat

Le Vietnam offre un marché en forte croissance, tandis que le Brésil dispose d’une solide expertise dans les biocarburants et leur gestion, ouvrant ainsi de vastes perspectives de coopération en matière d’investissement et de transfert de technologies entre les entreprises des deux pays.

Délégués participant au séminaire intitulé « Vietnam–Brésil 2026 : Renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables ». Photo : Ambassade du Vietnam au Brésil
Délégués participant au séminaire intitulé « Vietnam–Brésil 2026 : Renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables ». Photo : Ambassade du Vietnam au Brésil

Brasilia (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Brésil a organisé le 17 juin à Brasilia un séminaire intitulé « Vietnam–Brésil 2026 : Renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables », avec la participation de plus de 50 représentants des autorités brésiliennes, du Parlement, des instituts de recherche, des universités, des entreprises et des localités du Brésil.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, a souligné que le changement climatique et la transition énergétique constituent à la fois des défis mondiaux majeurs et des moteurs importants de la croissance verte et de la compétitivité économique. Il a rappelé que le Vietnam accélère actuellement la mise en œuvre de ses stratégies de développement vert, sa transition énergétique ainsi que son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Selon lui, le Brésil figure parmi les leaders mondiaux des énergies renouvelables, notamment dans les domaines de l’éthanol, du biodiesel, de la biomasse ainsi que des énergies éolienne et solaire. Ces expériences revêtent une importance particulière pour le Vietnam, qui a généralisé l’utilisation du biocarburant E10 à l’échelle nationale depuis le 1er juin.

L’ambassadeur a proposé de renforcer la coopération dans le développement des technologies énergétiques, la promotion d’une agriculture durable, le développement de la finance verte et du marché du carbone, ainsi que la coopération scientifique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

De son côté, la conseillère commerciale du Vietnam à São Paulo, Pham Hong Trang, a indiqué que le Vietnam prévoit de mobiliser quelque 135 milliards de dollars d’investissements pour son secteur électrique d’ici 2030 et recherche des partenaires internationaux disposant d’expertise, de technologies et de moyens financiers pour accompagner sa transition énergétique.

Elle a souligné que le Vietnam offre un marché en forte croissance, tandis que le Brésil dispose d’une solide expertise dans les biocarburants et leur gestion, ouvrant ainsi de vastes perspectives de coopération en matière d’investissement et de transfert de technologies entre les entreprises des deux pays.

Côté brésilien, le député Inácio Arruda, ancien vice-ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, a présenté les atouts du Brésil dans le secteur énergétique. Il a estimé que les deux pays disposent d’un fort potentiel de coopération pour bâtir un avenir plus vert et plus prospère.

Pour sa part, Camila Olsen, coordinatrice générale des affaires internationales au ministère des Mines et de l’Énergie, a partagé l’expérience du Brésil en matière d’élaboration de politiques sur la transition énergétique juste.

Helberth Oliveira, représentant de Coop Ethanol, a quant à lui présenté les perspectives de coopération entre le Vietnam et le Brésil dans le secteur de l’éthanol et des biocarburants, tout en proposant le développement de projets pilotes de biocarburants à base de patate douce.

Ce séminaire a contribué au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays et favorisé l’émergence de nouvelles initiatives de coopération dans les domaines de la transition verte et des énergies renouvelables. -VNA

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