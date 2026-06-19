Société

Le Vietnam atteint un taux de 67,68 % pour l'IPv6, se classant deuxième au sein de l'ASEAN

Avec près de 95 millions d’abonnés au haut débit utilisant activement les services IPv6, le Vietnam figure désormais parmi les leaders mondiaux de la transition vers ce protocole, devançant plusieurs économies de taille bien supérieure.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Pham Duc Long prononce le discours de clôture de la conférence. Photo: VNA
Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Pham Duc Long prononce le discours de clôture de la conférence. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le taux d’adoption de l’IPv6, le protocole Internet de nouvelle génération, a atteint 67,68 % au Vietnam, plaçant le pays au deuxième rang de l’ASEAN et au septième rang mondial. Ces chiffres ont été dévoilés lors de la conférence bilan du Programme IPv6 pour le gouvernement 2021-2025, organisée le 18 juin à Hô Chi Minh-Ville.

Avec près de 95 millions d’abonnés au haut débit utilisant activement les services IPv6, le Vietnam figure désormais parmi les leaders mondiaux de la transition vers ce protocole, devançant plusieurs économies de taille bien supérieure.

Après avoir appris des expériences internationales à ses débuts, le Vietnam est devenu, au cours des cinq dernières années, un modèle pour les autres pays désireux de s'inspirer de son déploiement à l'échelle nationale.

La transition vers l’IPv6 est une nécessité incontournable, l’IPv6 et l’IPv6+ étant appelés à jouer un rôle déterminant dans le développement de l’Internet et de nouveaux services numériques, tout en constituant un socle essentiel pour les infrastructures numériques, le gouvernement numérique et la transformation numérique nationale.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, a souligné qu’Internet entrait dans une nouvelle phase de développement, dans laquelle l’IPv6 s’impose comme une plateforme fondamentale pour l’infrastructure numérique nationale. Cette technologie est appelée à soutenir des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IdO), le big data, l’informatique en nuage et les services numériques de nouvelle génération.

Selon lui, le développement de l’IPv6 et la transition progressive vers des environnements "IPv6-only" constituent une mission stratégique de long terme, étroitement liée à la construction d’une infrastructure numérique moderne, souveraine, sécurisée et durable.

Le Vietnam a très tôt identifié l’IPv6 comme l’un des piliers de l’Internet de nouvelle génération. Dès 2008, le pays a engagé sa transition dans le cadre d’une feuille de route nationale mise en œuvre de manière continue. Le Programme de promotion et d’accompagnement de la transition vers l’IPv6 dans les organismes publics pour la période 2021-2025 (IPv6 For Gov), déployé à l’échelle nationale, a notamment donné une forte impulsion à cette dynamique.

De nombreux systèmes d’information, portails électroniques, plateformes numériques et services publics en ligne des administrations fonctionnent désormais de manière stable sur cette technologie.

Ce programme a également induit un changement notable de mentalité et d'action au sein des ministères, agences et collectivités locales, favorisant progressivement un vaste écosystème IPv6 dans le secteur public. À ce jour, 86 % des ministères, agences et collectivités locales ont activé l'IPv6 pour leurs sites web et portails de services publics, tandis que 73 % ont construit des réseaux utilisant des ressources IP/ASN indépendantes et déployé le protocole dans leurs centres de données. La transition vers l’IPv6 va de pair avec la modernisation des infrastructures de réseau et le développement de l’infrastructure numérique nationale.

Alors que le monde s'oriente progressivement vers des environnements exclusivement IPv6 et que l'IPv4 est abandonné, le Vietnam entame une nouvelle ère. En réponse, le ministère des Sciences et des Technologies a dévoilé un programme national de transition vers l'IPv6 pour la période 2026-2030, visant à favoriser une adoption généralisée et à construire une infrastructure numérique et Internet moderne et synchronisée.

L’objectif fixé pour la période 2026-2030 est ambitieux : porter le taux d’adoption de l’IPv6 à entre 90 % et 100 % de l’ensemble de l’écosystème Internet vietnamien, réduire progressivement l’utilisation de l’IPv4 et maintenir le Vietnam parmi les dix à vingt pays les plus avancés au monde en matière de transition vers l’IPv6. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #IPv6 #ASEAN #Vietnam #taux d’adoption
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