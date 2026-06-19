Vietnam et Autriche renforcent leur coopération en matière de lutte contre les incendies, de secours et de gestion des catastrophes

Vienne (VNA) - Le 17 juin, dans le Land de Haute-Autriche, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, accompagné du vice-président permanent de l’Association d’amitié Vietnam–Autriche, Nguyen Do Tung Cuong, a rencontré le président du groupe Rosenbauer, Robert Ottel, ainsi que son vice-président chargé de la région Asie-Pacifique, Herbert Poellinger.

Cette entreprise est aujourd’hui l’un des principaux acteurs mondiaux dans la recherche et la fabrication de véhicules, d’équipements et de solutions technologiques destinés à la lutte contre les incendies, au sauvetage et aux interventions d’urgence.

Selon les responsables de Rosenbauer, forte de 160 ans de développement, Rosenbauer est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays et constitue un partenaire de confiance pour de nombreux services d’incendie et de secours professionnels à travers le monde.

Rosenbauer a initié sa coopération avec le Vietnam dès 1988 à travers des programmes de fourniture de véhicules et d’équipements spécialisés, de transfert de technologies et de soutien au renforcement des capacités des forces de lutte contre les incendies et de sauvetage.

Ces programmes ont contribué à la modernisation progressive des équipements du Vietnam et au renforcement de sa capacité d’intervention face aux incendies, aux catastrophes naturelles et aux situations d’urgence. Ils constituent aujourd’hui l’un des points forts de la coopération entre le Vietnam et l’Autriche dans les domaines de la sécurité publique et de la réponse aux défis non traditionnels.

Sur la base de ces résultats, les responsables du groupe Rosenbauer, les représentants de l’ambassade du Vietnam et de l’Association d’amitié Vietnam-Autriche ont discuté des futures orientations de leur partenariat, avec pour objectif de renforcer encore les capacités d’intervention face aux incendies et aux catastrophes au Vietnam.

La partie autrichienne a exprimé le souhait d’élargir les programmes existants et de promouvoir l’étude ainsi que la mise en œuvre d’un futur projet d’aide publique au développement (APD) dans ce secteur, afin de répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité civile.

L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a salué les contributions actives du groupe Rosenbauer aux programmes de coopération bilatérale au cours des dernières années. L’ambassade du Vietnam en Autriche et l’Association d’amitié Vietnam-Autriche ont réaffirmé leur engagement à poursuivre une coopération étroite avec leurs partenaires autrichiens. Elles entendent pleinement jouer leur rôle de passerelle de la diplomatie populaire afin de promouvoir les relations d’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l’Autriche, de manière concrète, efficace et durable. -VNA