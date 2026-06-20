Société

La langue vietnamienne à l'honneur : les valeurs et la culture du Vietnam rayonnent en Biélorussie

À l’occasion du Camp d’été de langue vietnamienne 2026 et du 10e anniversaire de la classe de vietnamien à Minsk, la communauté vietnamienne en Biélorussie a réaffirmé son engagement en faveur de la préservation de la langue maternelle et de la transmission de l’identité culturelle nationale aux jeunes générations nées loin de leur pays d’origine.

Camp d’été de langue vietnamienne 2026. Photo: VNA
Camp d’été de langue vietnamienne 2026. Photo: VNA

Minsk (VNA) - La communauté vietnamienne en Biélorussie a organisé, du 15 au 18 juin, dans le village de Klinok, en périphérie de Minsk, l’édition 2026 du Camp d’été de langue vietnamienne. Devenue une tradition annuelle, cette initiative vise à promouvoir l’usage du vietnamien et à encourager les Vietnamiens résidant à l’étranger à préserver leur héritage linguistique et culturel.

L’événement a également été marqué par la célébration du dixième anniversaire de la classe de vietnamien en Biélorussie, mise en place conjointement par l’ambassade du Vietnam et l’Association des Vietnamiens de Biélorussie. Cette structure est aujourd’hui considérée comme l’un des exemples les plus remarquables de préservation et de transmission de la langue vietnamienne en Europe centrale et orientale.

Créée en juillet 2016 à Minsk, la classe de vietnamien accueillait initialement une vingtaine d’élèves âgés de 7 à 14 ans. Dix ans plus tard, grâce à l’engagement constant de l’enseignante Nguyen Phuong Dung, elle est devenue un véritable lieu de rencontre et de transmission culturelle pour les enfants vietnamiens, y compris ceux issus des deuxième et troisième générations nées en Biélorussie.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées au fil des années, les cours ont été maintenus de manière régulière. Au-delà de l’apprentissage de la langue maternelle, cette initiative contribue à renforcer les liens des jeunes générations avec leurs racines culturelles et à leur permettre de conserver une identité vietnamienne forte tout en vivant à l’étranger.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Trung, a salué les efforts déployés par l’Association des Vietnamiens pour développer et pérenniser cette classe au cours de la dernière décennie. Il a qualifié les élèves de « jeunes ambassadeurs culturels », appelés à transmettre et à promouvoir les valeurs et la culture vietnamiennes au sein de la société biélorusse.

Le diplomate a souligné que la préservation et la promotion de la langue vietnamienne à l’étranger participaient directement à la sauvegarde de l’identité nationale, conformément aux orientations du Parti et de l’État vietnamiens en faveur des communautés expatriées.

À cette occasion, il a officiellement lancé un mouvement visant à promouvoir l’usage du vietnamien ainsi qu’à mieux faire connaître la culture, les valeurs et l’identité du peuple vietnamien.

Très émue par l’attention accordée à cette initiative, l’enseignante Nguyên Phuong Dung a confié que les progrès de ses élèves, leur maîtrise croissante de la langue maternelle et leur attachement au Vietnam constituaient sa plus grande récompense après dix années de dévouement.

Elle a notamment évoqué l’impact positif de la visite effectuée en 2025 par Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. À cette occasion, le don d’une bibliothèque d’ouvrages en vietnamien a représenté un précieux encouragement pour les enseignants et les familles, renforçant leur détermination à poursuivre le développement de cette institution éducative et culturelle.

Au nom de la communauté vietnamienne, Truong Cong Dao, président de l’Association des Vietnamiens de Biélorussie, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants vietnamiens et l’ambassade pour leur soutien constant aux activités communautaires et à la préservation de la cohésion entre les Vietnamiens vivant dans le pays.

La célébration a été ponctuée par un programme artistique préparé par les enseignants, les élèves et les parents. Chants, récitations de poèmes en vietnamien et spectacles de danse ont créé une atmosphère chaleureuse et émouvante, rappelant aux participants les traditions et les valeurs de leur pays d’origine.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Van Trung a également inauguré le Camp d’été de langue vietnamienne 2026. Organisé sur quatre jours, ce programme offre aux enfants l’opportunité de pratiquer la langue vietnamienne, de développer leurs compétences sociales et de renforcer les liens au sein de la communauté à travers diverses activités collectives.

Dans le cadre du Mois d’action pour l’enfance, le diplomate a remis plusieurs cadeaux aux enfants de la communauté vietnamienne, les encourageant à poursuivre leurs études avec sérieux et à maintenir des liens étroits avec leur famille, leur culture et leur pays d’origine. -VNA

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