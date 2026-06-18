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Le XIVe Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam s’ouvre à Hanoï

Le XIVe Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam qui s’ouvre à Hanoï le 18 juin réunit 789 déléguées exemplaires représentant la diversité des couches sociales, des ethnies, des religions, des secteurs d’activité et des composantes de la société vietnamienne.

Le XIVe Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam s’ouvre à Hanoï. Photo : VNA
Le XIVe Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam s’ouvre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le XIVe Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam (mandat 2026-2031) s’est officiellement ouvert dans la matinée du 18 juin à Hanoï. Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à l’événement et y a prononcé un discours.

À cette occasion, le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé des corbeilles de fleurs de félicitations.

Étaient présents des responsables de nombreux organes centraux, ministères et secteurs, d’anciennes dirigeantes de l’Union des femmes du Vietnam, ainsi que 789 déléguées exemplaires représentant la diversité des couches sociales, des ethnies, des religions, des secteurs d’activité et des composantes de la société vietnamienne.

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Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man assiste à l’événement. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, Le Thi Thuy, membre du Comité central du Parti, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente de l’Union des femmes du Vietnam, a souligné qu’au cours du mandat écoulé, sous la direction du Parti et avec le soutien des autorités et des partenaires, les membres de l’Union avaient fait preuve d’un fort esprit de solidarité pour surmonter les difficultés.

Les acquis du mouvement des femmes et des activités de l’Union au cours du mandat écoulé ont contribué de manière significative aux succès du pays, a-t-elle affirmé.

Ce XIVe Congrès marque une nouvelle étape dans le développement de l’Union, en lien avec l’objectif de bâtir un pays démocratique, prospère, civilisé et heureux. Les déléguées sont appelées à dresser le bilan de la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès, à examiner les activités du Comité central et à adopter les statuts révisés de l’Union…

Placé sous le thème « Les femmes vietnamiennes valorisent la tradition, la bravoure, l’intelligence et la responsabilité ; construisent une organisation solide ; promeuvent l’égalité des sexes et la grande union nationale pour édifier un pays démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux », ce congrès devra insuffler un nouvel élan à la mobilisation des talents, de la créativité et de l’engagement des femmes à l’aube d’une nouvelle phase de développement du pays.​

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L'événement attire 789 déléguées exemplaires représentant la diversité des couches sociales, des ethnies, des religions, des secteurs d’activité et des composantes de la société vietnamienne. Photo : VNA

Pour le mandat 2026-2031, le Congrès a fixé pour objectif de poursuivre activement les mouvements d’émulation et les campagnes lancés à l’échelle nationale.

Les antennes de l’Union concentreront leurs ressources sur trois priorités : valoriser le rôle de l’Union dans l’amélioration de la qualité des ressources humaines féminines afin de répondre aux exigences de la nouvelle ère ; accélérer la transformation numérique de l’ensemble du système de l’Union, moderiser les contenus et les modes d’action en renforçant l’ancrage local et la proximité avec la population ; promouvoir l’entrepreneuriat féminin, l’innovation et l’enrichissement légitime.

Par ailleurs, 12 indicateurs et cinq missions clés ont été fixés, portant notamment sur le soutien au développement des femmes, le renforcement de leur autonomisation économique, la promotion de l’égalité des sexes à travers la mobilisation de l’ensemble de la société, la promotion de la grande union nationale, ainsi que le renforcement de l’efficacité des activités de diplomatie populaire… -VNA

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