Les femmes vietnamiennes à l’honneur dans une exposition à Hanoï

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 14e Congrès de l’Union des femmes vietnamiennes, l’exposition intitulée « Empreintes et aspirations dans une nouvelle ère » se tient les 17 et 18 juin à Hanoï. À travers un parcours thématique riche en documents, images et témoignages, l’événement rend hommage aux traditions, à la résilience, à l’intelligence et à la volonté d’élévation des femmes vietnamiennes au fil des générations.

Portant le message selon lequel les femmes vietnamiennes ont toujours constitué une force essentielle dans les luttes pour l’indépendance nationale, la reconstruction et le développement du pays, tout en affirmant leur place dans une nouvelle étape de développement marquée par l’intégration et l’internationalisation, l’exposition s’articule autour de trois grands thèmes : « De congrès en congrès », « Les empreintes du mandat 2022-2026 » et « Les femmes vietnamiennes à l’échelle mondiale ».

La première partie retrace les principales étapes des treize mandats précédents de l’Union des femmes vietnamiennes et son évolution institutionnelle. Elle met en lumière les contributions déterminantes des différentes générations de femmes dans la lutte pour l’indépendance nationale, ainsi que dans l’édification et le développement du pays.

Une place particulière est accordée au rôle des femmes durant les guerres de résistance. Présentées comme héroïques, indomptables, fidèles et dévouées, elles ont participé activement aux combats, à la production et aux activités de soutien logistique.

L’exposition revient également sur la période de reconstruction après la réunification du pays. Dans la période du Renouveau, de l’intégration et du développement, les femmes vietnamiennes ont poursuivi leur adaptation aux transformations économiques et sociales.

Le deuxième thème de l’exposition, consacré aux réalisations du mandat 2022-2026, met en avant l’esprit d’innovation et les aspirations de développement des femmes vietnamiennes à l’ère numérique.

Parmi les résultats présentés figurent notamment la maîtrise des compétences numériques et la promotion de la transformation digitale. L’exposition souligne également les progrès en matière d’autonomie économique et d’autonomisation des femmes. Le principe consistant à « ne laisser aucune femme ni aucun enfant en marge du développement » constitue un axe central du mandat.

L’Union des femmes vietnamiennes a par ailleurs renforcé son rôle dans l’élaboration des politiques publiques, les activités de supervision et la consultation sociale, afin de promouvoir l’égalité entre les sexes et d’encourager une participation accrue des femmes aux fonctions de direction et de gestion. Les actions en faveur de la sécurité, du bien-être et de la protection sociale des femmes occupent également une place importante.

La dernière partie de l’exposition, intitulée « Les femmes vietnamiennes à l’échelle mondiale », présente les réussites de nombreuses personnalités féminines dans les domaines de la politique, de la science, de l’économie, de la diplomatie, de la défense, du sport et des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

À travers ces témoignages et ces parcours, l’exposition met en évidence l’intelligence, le courage, l’esprit d’innovation et la volonté de contribution des femmes vietnamiennes. Elle souligne leur rôle croissant dans le rayonnement international du Vietnam ainsi que leur participation active au développement national et à la coopération internationale dans cette nouvelle ère. -VNA

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