Coupe du monde 2026 : vers une culture en ligne plus responsable chez les jeunes supporters de Hanoï

Hanoï (VNA) - Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 captive les fans du monde entier, l’enthousiasme gagne Hanoï, où un nombre croissant de jeunes supporters s’adonnent au football avec passion, responsabilité et une culture du supporter plus positive à l’ère du numérique.

Une simple recherche des mots-clés "actualités Coupe du monde 2026" révèle des dizaines de groupes Facebook dédiés à la compétition, où les fans échangent pronostics, analyses tactiques et avis sur leurs équipes favorites.

Cependant, ces discussions en ligne animées comportent un risque : celui de tomber sur des groupes de paris clandestins, des liens suspects et des incitations à participer à des jeux d’argent. Face à ce constat, de nombreux jeunes fans privilégient la prudence.

Pham Bui Gia Bao, étudiant de 21 ans à l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, explique s’informer principalement auprès de sources officielles, partager du contenu sur ses équipes favorites via ses réseaux sociaux personnels et éviter les débats en ligne trop conflictuels. Il précise ne pas soutenir les paris sportifs, soulignant que si le football procure excitation et plaisir, il ne doit pas être associé à des activités illégales.

Do Hoang Hai Dang, 22 ans, créateur de contenu footballistique, indique regarder généralement les matchs à la télévision ou sur des plateformes de streaming légales. Selon lui, les jeunes sont de plus en plus conscients de l’importance d’accéder à une information fiable et de privilégier des contenus en ligne sains.

Plutôt que d'exprimer publiquement leurs opinions sur de grands forums, de nombreux jeunes supporters préfèrent discuter des matchs avec leurs amis dans des groupes de discussion privés. Cela, disent-ils, contribue à créer une ambiance plus détendue et à réduire les conflits inutiles sur les réseaux sociaux.

Le football suscite depuis toujours des émotions intenses et peut parfois conduire à des comportements excessifs chez certains supporters. Toutefois, pour de nombreux jeunes, le respect de la loi et la courtoisie restent des principes essentiels lorsqu’ils participent à la grande fête mondiale du football.

Hai Dang a déclaré que les jeunes doivent être pleinement conscients des conséquences des activités illégales, notamment les paris sportifs.

Dans le même esprit, Gia Bao indique rester vigilant face aux invitations et publicités diffusées sur les plateformes numériques. Il ajoute que les campagnes de sensibilisation contre les paris illégaux, régulièrement diffusées sur les chaînes de télévision, rappellent aux supporters l’importance de la prudence.

Au-delà de l’évitement des activités illégales, de nombreux jeunes supporters contribuent également à promouvoir un environnement en ligne plus sain. Quelle que soit l’équipe qu’ils soutiennent, ils font preuve de respect envers les adversaires, les entraîneurs et les joueurs du tournoi.

Cette maturité croissante dans la manière dont les jeunes vivent et apprécient le football montre que la Coupe du monde n’est pas seulement un événement sportif, mais aussi une occasion de promouvoir des valeurs positives, une citoyenneté responsable et le respect de l’État de droit.-VNA