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La magie des feux d’artifice allemands et macanais va enchanter Dà Nang

La soirée programmée samedi 20 juin sur le thème «Créativité» mettra en scène deux compagnies pyrotechniques de renom, l’une allemande et l’autre macanaise (Chine), représentant des styles artistiques contrastés d’Europe et d’Asie. Elle promet des expériences artistiques inédites, où feux d’artifice tissent des liens entre culture, technologie et imagination.

L'Italie confirme son rang de champion avec une prestation magistrale qui captive le public du DIFF. Photo : Sun Group
L'Italie confirme son rang de champion avec une prestation magistrale qui captive le public du DIFF. Photo : Sun Group

Hanoi (VNA) - Après trois soirées de compétition spectaculaires, l’enthousiasme suscité par les Japonais de Tamaya Kitahara Fireworks et les Italiens du groupe Martarello S.L.R reste vif, et tous les regards se tournent désormais vers la quatrième soirée de compétition du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang (DIFF) 2026.

La soirée programmée samedi 20 juin sur le thème «Créativité» mettra en scène deux compagnies pyrotechniques de renom, l’une allemande et l’autre macanaise (Chine), représentant des styles artistiques contrastés d’Europe et d’Asie. Elle promet des expériences artistiques inédites, où feux d’artifice tissent des liens entre culture, technologie et imagination.

La société allemande Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG présentera «Pyrographics», ou «Peinture de feu», un spectacle alliant feux d’artifice traditionnels, technologies de programmation avancées, musique et effets lumineux pour créer des images saisissantes dans le ciel nocturne.

De son côté, la compagnie macanaise Apple Pyrotechnics proposera un spectacle puisant ses racines dans la culture orientale. Inspirée du roman classique «La Pérégrination vers l’Ouest», elle invitera le public à un voyage artistique immersif, mêlant feux d’artifice, musique et effets visuels de nouvelle génération. Elle espère également utiliser la musique comme un pont pour transmettre l’esprit du récit et faire découvrir des valeurs culturelles uniques au public international.

Le contraste des approches artistiques promet de rendre la compétition particulièrement captivante. Si l’équipe allemande est reconnue pour sa précision, ses techniques modernes et sa conception visuelle, l’équipe de Macao se distingue par sa profondeur culturelle et la force émotionnelle de son récit.

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Un véritable festin visuel : les feux d'artifice transforment la nuit en un banquet de couleurs et de lumière. Photo : Sun Group

Ces derniers jours, l’ambiance festive a continué de gagner Dà Nang, avec une fréquentation touristique en hausse dans le centre-ville et sur les sites d’observation des feux d’artifice le long de la rivière Hàn, notamment les week-ends.

Sous le thème «Dà Nang – Horizons connectés»,le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026 réunit dix équipes représentant huit pays et territoires: le Vietnam, la Chine, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, la France, le Japon, Macao (Chine) et l’Australie.

Les six soirées de compétition s’articulent autour des thèmes: Nature, Patrimoine, Culture, Créativité, Vision et Horizons connectés. Qu’ils soient audacieux, romantiques ou imaginatifs, chaque spectacle est un véritable conte de lumière, alliant techniques pyrotechniques modernes et musiques du monde entier.

La grande finale, le 11 juillet 2026, clôturera le festival par un affrontement final entre les deux meilleures équipes. Ce sera la soirée la plus grandiose de la saison, où les feux d’artifice atteindront leur apogée, mêlant musique et techniques pyrotechniques de pointe pour créer un spectacle de lumière à couper le souffle au-dessus de la rivière Hàn.

Bien plus qu’une simple compétition, le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026 consolide sa position parmi les événements touristiques phares de la ville, transformant la ville en une fête estivale vibrante où les visiteurs peuvent véritablement vivre les moments estivaux colorés le long de la rivière Hàn. – VNA

source
#Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2026 #société allemande Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG #Pyrographics #compagnie macanaise Apple Pyrotechnics #La Pérégrination vers l’Ouest
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