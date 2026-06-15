«L’intersection du Vietnam» : une passerelle photographique entre la France et le Vietnam s'ouvre à Hue

Hue (VNA) - L'Institut français du Vietnam, en collaboration avec le comité d'organisation du Festival de Hue 2026 et l'Université de la pédagogie de Hue (Université de Hue), a inauguré le 13 juin une exposition photographique intitulée «L’Intersection du Vietnam».

Se déroulant jusqu'au 25 juillet, cette exposition collective exceptionnelle met en lumière 27 œuvres de trois photographes français - Daniel Roussel, Gilbert Bertrand et Lily Franey - chacun ayant tissé des liens profonds et durables avec le Vietnam, un pays qui a inspiré leurs regards et leurs créativités.

Selon les organisateurs, «L'Intersection du Vietnam» n’est pas simplement une exposition photographique : c’est un voyage émotionnel, une invitation à ressentir, réfléchir et se souvenir. Chaque image est un fragment d’histoire, la pièce d’un puzzle complexe de transformation et de persévérance. À travers la rencontre des œuvres, l’exposition dépasse le simple cadre visuel pour devenir un témoignage poignant de la force inébranlable et de l’esprit indomptable d’une nation. Pour beaucoup, ce sera l’occasion de redécouvrir une époque souvent négligée dans le récit contemporain.

Franck Bolgiani, attaché de coopération culturelle de l'Ambassade de France au Vietnam et directeur adjoint de l'Institut français du Vietnam, a souligné que la réunion de ces œuvres crée une mémoire commune entre les deux nations, célébrant l’amitié, le respect et la compréhension mutuelle. Il a rappelé que la photographie agit ici comme une langue universelle, une passerelle capable de relier les cultures et les générations.

Les photographies de Daniel Roussel proposent une immersion exceptionnelle dans le Vietnam de 1980 à 1986, une époque où le pays, en pleine mutation, redéfinissait son identité. En tant que correspondant pour le journal français L'Humanité, Daniel Roussel a su capter avec amour et respect les moments de la vie quotidienne vietnamienne, tout en étant profondément marqué par les luttes du pays contre le colonialisme et l’impérialisme. Ses images, enrichies par son travail d'écrivain et de documentariste, forment une archive émouvante, célébrant la résilience et la vitalité du Vietnam d’après-guerre.

L’exposition présente également les photographies en noir et blanc de Gilbert Bertrand, un témoin privilégié de l’histoire du Vietnam. Actif au Centre culturel français de Dalat et Saigon entre 1970 et 1975, Bertrand a capturé, à travers son objectif, des instants cruciaux d’une époque tumultueuse. Bien qu'il ne fût pas photographe professionnel, sa passion pour l'image a donné naissance à une collection unique de clichés de moments historiques. Jamais exposées de son vivant, ces photographies ont depuis été reconnues tant pour leur qualité artistique que pour leur valeur historique, offrant un éclairage précieux sur un chapitre fondamental de l’histoire vietnamienne.

Enfin, l’exposition se conclut sur l'œuvre vibrante de Lily Franey, qui, dès 1987, a capturé la reconstruction du Vietnam lors de ses missions avec le Secours populaire français. Ses photographies, pleines de vie et d’espoir, témoignent de la résilience d’un peuple sortant des décombres de la guerre. Avec une sensibilité humaniste profonde, Lily Franey nous offre une vision chaleureuse et intime de la vie quotidienne des Vietnamiens, marquée par un esprit de renouveau et de solidarité. -VNA

​