Culture-Sports

«L’intersection du Vietnam» : une passerelle photographique entre la France et le Vietnam s'ouvre à Hue

Se déroulant jusqu'au 25 juillet, l'exposition photographique intitulée «L’Intersection du Vietnam» met en lumière 27 œuvres de trois photographes français - Daniel Roussel, Gilbert Bertrand et Lily Franey - chacun ayant tissé des liens profonds et durables avec le Vietnam, un pays qui a inspiré leurs regards et leurs créativités.

Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA
Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

Hue (VNA) - L'Institut français du Vietnam, en collaboration avec le comité d'organisation du Festival de Hue 2026 et l'Université de la pédagogie de Hue (Université de Hue), a inauguré le 13 juin une exposition photographique intitulée «L’Intersection du Vietnam».

Se déroulant jusqu'au 25 juillet, cette exposition collective exceptionnelle met en lumière 27 œuvres de trois photographes français - Daniel Roussel, Gilbert Bertrand et Lily Franey - chacun ayant tissé des liens profonds et durables avec le Vietnam, un pays qui a inspiré leurs regards et leurs créativités.

Selon les organisateurs, «L'Intersection du Vietnam» n’est pas simplement une exposition photographique : c’est un voyage émotionnel, une invitation à ressentir, réfléchir et se souvenir. Chaque image est un fragment d’histoire, la pièce d’un puzzle complexe de transformation et de persévérance. À travers la rencontre des œuvres, l’exposition dépasse le simple cadre visuel pour devenir un témoignage poignant de la force inébranlable et de l’esprit indomptable d’une nation. Pour beaucoup, ce sera l’occasion de redécouvrir une époque souvent négligée dans le récit contemporain.

Franck Bolgiani, attaché de coopération culturelle de l'Ambassade de France au Vietnam et directeur adjoint de l'Institut français du Vietnam, a souligné que la réunion de ces œuvres crée une mémoire commune entre les deux nations, célébrant l’amitié, le respect et la compréhension mutuelle. Il a rappelé que la photographie agit ici comme une langue universelle, une passerelle capable de relier les cultures et les générations.

Les photographies de Daniel Roussel proposent une immersion exceptionnelle dans le Vietnam de 1980 à 1986, une époque où le pays, en pleine mutation, redéfinissait son identité. En tant que correspondant pour le journal français L'Humanité, Daniel Roussel a su capter avec amour et respect les moments de la vie quotidienne vietnamienne, tout en étant profondément marqué par les luttes du pays contre le colonialisme et l’impérialisme. Ses images, enrichies par son travail d'écrivain et de documentariste, forment une archive émouvante, célébrant la résilience et la vitalité du Vietnam d’après-guerre.

L’exposition présente également les photographies en noir et blanc de Gilbert Bertrand, un témoin privilégié de l’histoire du Vietnam. Actif au Centre culturel français de Dalat et Saigon entre 1970 et 1975, Bertrand a capturé, à travers son objectif, des instants cruciaux d’une époque tumultueuse. Bien qu'il ne fût pas photographe professionnel, sa passion pour l'image a donné naissance à une collection unique de clichés de moments historiques. Jamais exposées de son vivant, ces photographies ont depuis été reconnues tant pour leur qualité artistique que pour leur valeur historique, offrant un éclairage précieux sur un chapitre fondamental de l’histoire vietnamienne.

Enfin, l’exposition se conclut sur l'œuvre vibrante de Lily Franey, qui, dès 1987, a capturé la reconstruction du Vietnam lors de ses missions avec le Secours populaire français. Ses photographies, pleines de vie et d’espoir, témoignent de la résilience d’un peuple sortant des décombres de la guerre. Avec une sensibilité humaniste profonde, Lily Franey nous offre une vision chaleureuse et intime de la vie quotidienne des Vietnamiens, marquée par un esprit de renouveau et de solidarité. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #L'Intersection du Vietnam #Université de Hue #exposition photographique #Institut français du Vietnam
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Des visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

De la Seine au Fleuve Rouge : un pont culturel entre le Vietnam et la France

À travers des supports variés tels que la soie, le papier dó (connu à l’international sous le nom de poonah), la gravure monotype, l’acrylique ou encore l’art conceptuel, l'exposition intitulée "De la Seine au Fleuve Rouge" a offert un panorama saisissant de la scène artistique contemporaine vietnamienne, mêlant techniques traditionnelles et expressions modernes.

Des artistes interprètent la chanson "Trong Com" (Tambour de riz), traduite en français. Photo : VNA

La musique traditionnelle vietnamienne à la rencontre du public français à Arcueil

Une exposition consacrée aux instruments de musique traditionnelle vietnamienne, accompagnée de démonstrations musicales, a permis au public français de découvrir une grande variété d’instruments emblématiques du Vietnam, parmi lesquels le « dan bau » (monocorde), le « dan T’rung » (xylophone en bambou), différents types de tambours, des gongs, des flûtes, des lithophones ainsi que plusieurs instruments issus des minorités ethniques vietnamiennes.

Voir plus

Le duo français de pop alternative Ojos entamera une tournée dans plusieurs villes du Vietnam. Photo : Institut français du Vietnam

Le duo français de pop alternative Ojos en tournée exceptionnelle au Vietnam en juin

Après plus d’une centaine de concerts à travers l’Europe, Ojos invite le public à découvrir un univers musical à la fois envoûtant, puissant et profondément sensible. Le duo mêle avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Programme de démonstration collective de yoga tenu le 14 juin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï célèbre le yoga, symbole de l’amitié entre le Vietnam et l’Inde

À l’occasion de la Journée internationale du yoga, célébrée le 21 juin, une démonstration collective de yoga a réuni à Hanoï de nombreux participants vietnamiens et indiens. L’événement a mis en valeur le rôle du yoga comme vecteur de bien-être, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les peuples du Vietnam et de l’Inde.

Des performances artistiques lors de la soirée d'ouverture de la Semaine internationale de musique de Hué. Photo : VNA

Hue donne le coup d’envoi de sa Semaine internationale de la musique 2026

La Semaine internationale de la musique de Hue 2026 a été inaugurée le 13 juin dans l’ancienne cité impériale, ouvrant six soirées de spectacles gratuits réunissant des artistes vietnamiens et internationaux. À travers une programmation mêlant traditions et modernité, l’événement ambitionne de renforcer le rayonnement culturel de Hue et de consolider son statut de « Ville des Festivals » du Vietnam.

Les visiteurs découvrent des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne présenté à la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: hanoimoi.vn

« À la découverte des métiers du Vieux Quartier » : immersion dans l’univers de la soie au coeur de Hanoi

Dans la maison communale de Yen Thai, au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, le programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 » met à l’honneur la soie vietnamienne à travers un parcours immersif mêlant découverte, transmission et savoir-faire artisanal. Entre démonstrations de tissage, initiation des visiteurs et présentation de soies emblématiques des grands villages de métier, l’événement valorise un patrimoine vivant tout en soulignant son adaptation aux usages contemporains et son importance culturelle pour les jeunes générations.

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Dans les zones frontalières avec le Cambodge, les abondantes ressources en jonc gris (Lepironia articulata, ou cỏ bàng) constituent une précieuse matière première pour les habitants d’An Giang. Ceux-ci en tirent une large gamme de produits artisanaux, allant des sacs à main et portefeuilles aux paniers, articles ménagers et objets de décoration. Cette activité génère des revenus stables, tout en contribuant au développement économique local et à l’amélioration du niveau de vie des habitants.

Jardins luxuriants, étangs paisibles et murs couverts de mousse composent un décor empreint de calme, invitant à la contemplation. Photo : Vietnam+

La pagode Minh Thanh, un air du Japon au cœur de Gia Lai

Nichée dans la ville de Pleiku, province de Gia Lai, la pagode Minh Thanh séduit par son architecture inspirée du Japon. Entre spiritualité et beauté architecturale, elle est devenue l’un des sites culturels et touristiques les plus emblématiques de la province de Gia Lai.

Spectacle lors de la cérémonie de lancement de la série d’événements sur la sécurité nationale. Photo: VNA

Une série d’événements sur la sécurité nationale à l’affiche à Hô Chi Minh-Ville

Du 11 au 14 juin, la série d’événements propose des expositions, des installations interactives et des activités de sensibilisation du public, avec un gala de clôture le 13 juin. L’exposition retraçant l’histoire des forces de sécurité populaires à travers des documents, des photographies, des objets et des technologies numériques en est un temps fort.

Des lotus anciens de Hué sont sélectionnés pour parfumer le thé. Photo : VNA

L’art du thé au lotus de Hué : quand la fleur sublime l’infusion

Pour confectionner le thé au lotus, l’artisan doit faire preuve d’une minutie extrême. Il se lève à l’aube afin de sélectionner des fleurs répondant à des critères particulièrement rigoureux, privilégiant celles qui n’ont pas encore pleinement éclos et dont la fraîcheur est irréprochable. Avec une infinie délicatesse, il insère ensuite le thé au cœur de lotus blancs anciens, véritable écrin naturel aux parfums subtils. Le thé y repose durant toute une journée, exposé aux éléments, absorbant patiemment l’essence florale et la fragrance délicate du lotus, jusqu’à atteindre une harmonie aromatique d’une grande finesse.

Les délégués participant à la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Photo : VNA

Huê renforce son rayonnement au sein de la Francophonie

À l’occasion de la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), organisée à Namur en Belgique, la ville de Huê a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération internationale, de la préservation du patrimoine et du développement durable, tout en consolidant sa place au sein du réseau des villes francophones.

Des visiteurs découvrent des produits d’artisanat traditionnel vietnamien lors de l’événement. Photo : VNA

Coupe du monde 2026 : le Vietnam laisse son empreinte au grand rendez-vous culturel international

À l’occasion d’Aldea Global 2026, grand rendez-vous culturel international organisé à Mexico en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Vietnam met à l’honneur son patrimoine, sa culture et sa gastronomie auprès du public mexicain et international. Sa participation à cet événement prestigieux illustre le rayonnement croissant du pays sur la scène mondiale et son engagement en faveur du dialogue interculturel et des échanges entre les peuples.

La station balnéaire de Mui Ne, dans la province de Lam Dong, confirme son statut de destination incontournable pour le kitesurf en Asie. Photo: VNA

Mui Ne est la capitale asiatique du kitesurf, selon Figaro Nautisme

Sur la côte sud-est du Vietnam, à quatre heures de route de Ho Chi Minh-Ville, Mui Ne s’est imposée comme l’un des hauts lieux mondiaux du kitesurf. Ici, le vent n’est pas un caprice météorologique : c’est une institution. De novembre à mars, il souffle avec une régularité presque métronomique, transformant cette longue baie tropicale en terrain de jeu spectaculaire.

À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

Dans une capitale où la créativité ne cesse de se réinventer, l’exposition d’art contemporain « Future Spectrum » ouvre un espace d’expression dédié à la jeune génération d’artistes. À travers une grande diversité de pratiques artistiques, elle invite à explorer les liens entre la ville, les habitants et les imaginaires du futur.