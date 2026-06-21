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20 secteurs stratégiques en matière de technologie, d'innovation et de développement scientifique

Selon la décision n° 808/QD-TTg du 8 mai 2026, le Premier ministre a confié à 10 ministères et agences centrales la tâche de mettre en œuvre 20 tâches stratégiques en matière de technologie, d'innovation et de développement scientifique et technologique.

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