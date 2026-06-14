Politique

Presse révolutionnaire : cap sur l’innovation, l’IA et la transformation numérique

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. À cette occasion, les dirigeants ont salué les contributions de la presse au développement national et appelé à accélérer sa transformation numérique pour répondre aux nouveaux défis de l’ère numérique.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925).

Adressant ses félicitations aux journalistes, rédacteurs et professionnels des médias à l’occasion de cette célébration, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a souligné que l’année 2025 et les premiers mois de 2026 ont été marqués par l’adoption de nombreuses décisions stratégiques par le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement, ouvrant une nouvelle étape dans le développement du pays.

Il a indiqué qu’au cours des dernières sessions parlementaires, l’Assemblée nationale avait adopté 127 lois et 36 résolutions à caractère normatif, illustrant l’ampleur des réformes engagées.

Tran Thanh Man a salué le rôle actif joué par les médias dans la diffusion des orientations et politiques du Parti et de l’État, ainsi que dans l’accompagnement des grandes réformes administratives et économiques du pays. Il a également mis en avant les contributions de la presse à la défense des fondements idéologiques du Parti, à la lutte contre les informations erronées et à la promotion d’un environnement médiatique sain, responsable et humaniste.

Face aux profondes mutations du paysage médiatique, les organes de presse ont, selon lui, fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable en investissant dans la transformation numérique, l’exploitation des données numériques nationales et le développement de rédactions modernes dotées de journalistes polyvalents.

A propos des tâches futures, le président de l’Assemblée nationale a appelé les médias à poursuivre leurs efforts pour faire connaître les grandes orientations stratégiques du Parti, notamment les dix résolutions majeures du Bureau politique et les objectifs de développement à long terme visant à faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire supérieur doté d’une industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Il a également exhorté les organes de presse à continuer de rendre compte de manière complète et rapide des activités de l’Assemblée nationale et du gouvernement, tout en relayant les préoccupations et aspirations des citoyens auprès des autorités.

Insistant sur le rôle des journalistes comme « soldats sur le front idéologique et culturel », Tran Thanh Man a plaidé pour un renforcement continu de leurs compétences professionnelles, de leur responsabilité sociale, de leur éthique et de leur engagement politique.

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-va-thu-tuong-gap-mat-lanh-dao-cac-co-quan-bao-chi-8825876.jpg
Des délégués à la rencontre. Photo: VNA

Il a en outre invité les médias à accélérer leur transformation numérique, à intégrer davantage l’intelligence artificielle dans leurs activités et à contribuer au développement de l’industrie vietnamienne des contenus numériques. Il a également souligné l’importance de l’application effective de la nouvelle Loi sur la presse, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026. C'est un cadre juridique essentiel pour accompagner le développement du secteur.

Se déclarant confiant dans l’avenir de la presse vietnamienne, forte de ses 101 années d’histoire et d’expérience, le président de l’Assemblée nationale s’est déclaré convaincu que les journalistes continueraient à remplir avec succès leur noble mission au service du pays et de la société.

Présent lors de la rencontre, Le Quoc Minh, rédacteur en chef du journal "Nhân Dân", vice-président de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses du Parti et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a indiqué qu’à l’aube d’un nouveau siècle de la presse révolutionnaire vietnamienne, les priorités étaient de suivre la ligne du Parti, de rendre compte des réalités du pays et des aspirations de la population, tout en respectant la mission de chaque organe de presse.

Il a également appelé à accélérer la transformation numérique, à moderniser le modèle économique des médias, à renforcer leur autonomie financière et à améliorer la formation des journalistes, tant sur le plan professionnel que des compétences numériques et de l’éthique.

Lors de cette rencontre, les représentants des organes de presse ont formulé de nombreuses propositions visant à améliorer la communication publique, la vulgarisation juridique ainsi que la couverture médiatique des activités de l’Assemblée nationale et du gouvernement. -VNA

#Presse révolutionnaire vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Elections législatives

Sur le même sujet

Capture d'écran du journal Granma.

Centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne : la vision éclairée du Président Hô Chi Minh

Le 21 juin 2025 marque le centenaire de la naissance et du développement de la presse révolutionnaire vietnamienne. À cette occasion, le journal Granma, organe officiel du Parti communiste de Cuba, a publié un article de l'auteur Oscar Sánchez Serra, soulignant que la vision de la presse révolutionnaire du Président Hô Chi Minh demeure pleinement d'actualité dans les rédactions d'aujourd’hui.

Pasaxon, organe officiel du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a publié un éditorial intitulé "La presse révolutionnaire est toujours combative". Photo: VNA

Centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne : Affirmation de la position du Président Ho Chi Minh sur la combativité

À l'occasion du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925), Pasaxon, organe officiel du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a publié un éditorial intitulé « La presse révolutionnaire est toujours combative », réaffirmant la vision du Président Hô Chi Minh sur la combativité comme l’un des principes fondamentaux de la presse révolutionnaire.

Voir plus

Séminaire international annuel intitulé « L’énergie nucléaire en Bulgarie – Sécurité énergétique nationale, régionale et mondiale », tenu du 10 au 12 juin dans la ville de Varna. Photo: VNA

Le Vietnam promeut la coopération avec la Bulgarie dans le domaine nucléaire

Le Vietnam entend renforcer sa coopération avec la Bulgarie dans le domaine de l’énergie nucléaire, notamment dans la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et le partage d’expertise. Cette orientation a été mise en avant lors d’un séminaire international à Varna, où Hanoï a réaffirmé son engagement en faveur d’un développement nucléaire sûr, responsable et au service de la sécurité énergétique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam veut renforcer son rôle de pont dans le partenariat ASEAN-Russie

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung au Sommet commémoratif ASEAN-Russie témoigne de la haute estime que le Vietnam porte au partenariat stratégique ASEAN-Russie et à l’amitié de longue date, à la confiance stratégique et à la coopération efficace qui unissent le Vietnam et la Russie depuis des décennies.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo : VNA

Un levier pour dynamiser la coopération bilatérale Vietnam – Russie

La participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et ses activités bilatérales à Kazan devraient contribuer à approfondir le partenariat stratégique ASEAN-Russie tout en donnant un nouvel élan aux relations Vietnam-Russie.

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA

L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite), reçoit le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, Géza Andreas von Geyr. Photo: VNA

Dialogue stratégique Vietnam–Allemagne : vers une coopération plus approfondie

Le chef de la diplomatie vietnamienne a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale à ses relations avec l'Allemagne, acteur clé en Europe et sur la scène mondiale, tout en soulignant l'importance de l'aide précieuse apportée par Berlin à l’édification et au développement socio-économique du Vietnam, notamment dans la formation des ressources humaines et les activités efficaces des entreprises allemandes.

Le président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Khac Toàn (à droite) présente un souvenir au président du Parlement du Land de Basse-Autriche, Karl Wilfing. Photo : VNA

La ville de Huê promeut sa coopération avec ses partenaires en Basse-Autriche

L’ancienne capitale de Huê et Krems sont deux villes au riche passé et à la culture unique qui possèdent des valeurs patrimoniales exceptionnelles. Il s’agit d’une base importante permettant aux deux localités de renforcer leur coopération, de partager leurs expériences, de tirer parti de leurs atouts uniques et de travailler ensemble vers l’objectif de développement durable.

La province de Thai Nguyen (Nord) a conclu un programme de coopération en matière de communication avec cinq grands organes de presse. Photo : VNA

Cinq grands organes de presse vietnamiens renforcent leur coopération avec Thai Nguyen

La province de Thai Nguyen a signé, le 11 juin, un programme de coopération pour la période 2026-2030 avec cinq principaux organes de presse nationaux afin de renforcer la communication sur son potentiel de développement, ses atouts économiques, son patrimoine culturel et ses réalisations en matière de transformation numérique et de croissance durable.

Une route endommagée à la suite du séisme survenu près de la ville de General Santos, aux Philippines, le 9 juin 2026. Photo : Xinhua/VNA

Message de sympathie à la suite du séisme meurtrier dans le Sud des Philippines

À la suite du récent séisme qui a causé d’importantes pertes humaines et de lourds dégâts matériels dans le Sud des Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung ont adressé, le 11 juin, un message de sympathie au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos.

Cérémonie de levée des drapeaux de l'ASEAN. Photo : VNA

Forum sur l’avenir de l’ASEAN : une plateforme stratégique pour façonner l’avenir de la région

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), organisé à Hanoï, constitue une plateforme stratégique permettant à l’ASEAN de dépasser la simple gestion des crises pour concevoir une vision régionale à long terme. Selon un expert malaisien, cette initiative renforce également le rôle diplomatique du Vietnam et favorise une coopération régionale plus résiliente et tournée vers l’avenir.