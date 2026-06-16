Rôle du Vietnam et coopération stratégique Russie-ASEAN face aux défis mondiaux

Hanoï (VNA) - La Russie apprécie hautement le rôle traditionnel de "passerelle" du Vietnam en Asie du Sud-Est, tout en affirmant que les deux pays maintiennent une coordination étroite au sein des forums multilatéraux afin de promouvoir le développement stable du partenariat stratégique Russie-ASEAN.

C’est l’analyse de la docteure en sciences politiques Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations diplomatiques Russie-ASEAN, qui se tient du 17 au 19 juin à Kazan, en Fédération de Russie.



Selon l'experte Valeria Vershinina, Moscou et Hanoï partagent des visions convergentes sur la préservation du rôle central de l'ASEAN dans l'architecture de sécurité régionale, visant un système de sécurité global et durable en Asie-Pacifique. La partie russe salue la contribution du Vietnam au développement de la Communauté de l'ASEAN et son rôle actif dans la promotion de la coopération Russie-ASEAN.​

Elle s'engage à soutenir de manière constante les initiatives constructives du Vietnam pour renforcer la solidarité interne et la capacité de réponse flexible de l'Association face aux défis géopolitiques contemporains. Cette considération s’illustre par le message de bienvenue du ministre Sergueï Lavrov envoyé au troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN à Hanoï, qualifiant ce mécanisme de prestigieux pour des évaluations approfondies sur les enjeux clés du développement régional.



Revenant sur les 35 ans de partenariat entre la Russie et l'ASEAN (1991-2026), Valeria Vershinina estime que la réussite majeure réside dans un progrès continu et une succession solide. Malgré les tensions internationales et la concurrence mondiale accrue, la Russie et l'ASEAN privilégient le maintien du dialogue. La leçon essentielle réside dans la prise de conscience mutuelle des besoins de chaque partie et de leur complémentarité, ouvrant de vastes perspectives et de nouveaux espaces de développement pour leur partenariat stratégique.



Face aux profondes mutations géopolitiques mondiales, la docteure souligne que la Russie soutient fermement le rôle central de l'ASEAN pour la paix et la stabilité en Asie-Pacifique. La Russie reste convaincu que les principes fondamentaux de l'Association, tels que le consensus, la non-ingérence, le respect de la souveraineté et le règlement pacifique des litiges, demeureront des valeurs systémiques essentielles.



Sur le plan macroéconomique, les perspectives d'intégration de l'ASEAN dans le Grand Partenariat eurasiatique et sa contribution à la sécurité continentale figurent depuis longtemps à l'ordre du jour. Bien qu’il s’agisse d’un processus de longue haleine, l'accès à de nouveaux marchés d'exportation offre des bénéfices économiques réels aux entreprises d'Asie du Sud-Est. Le potentiel réside également dans l'expansion des investissements entre l'Union économique eurasiatique (UEEA) et l'ASEAN, ainsi que dans le développement de corridors logistiques au service des intérêts mutuels.

En outre, l’ASEAN peut s’inspirer de l’expérience concrète de l’UEEA en matière d’intégration, notamment dans les domaines de la réglementation douanière, de la gestion des systèmes de déclaration électronique et du développement de bases de données unifiées de certification. S’agissant de la coopération avec l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), au-delà des priorités traditionnelles que sont la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, les deux parties disposent d’un important potentiel de coopération dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures de transport, la sécurité énergétique et l’économie numérique.

Selon Valeria Vershinina, le choix de Kazan comme ville hôte du sommet marquant le 35e anniversaire des relations Russie–ASEAN illustre une vision multipolaire. Avec la participation du secrétaire général de l’ASEAN ainsi que de représentants de l’UEEA et du Secrétariat de l’OCS, le sommet devrait permettre d’examiner des pistes visant à promouvoir un système de sécurité multipolaire, avant l’adoption des documents finaux. -VNA